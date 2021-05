O mais recente tablet Lenovo Yoga tem uma entrada HDMI, para que você possa conectar seu console em qualquer lugar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um próximo tablet Lenovo Yoga parece ter uma conexão HDMI - então você pode conectar dispositivos como um Nintendo Switch, conforme mostrado na imagem acima. Ou provavelmente, você poderia usá-lo como uma segunda tela de um laptop.

A informação vem através de uma imagem postada no site social chinês Weibo e o tablet é mostrado ao lado de um controlador Switch, com Mario Kart 8 na tela.

A postagem é da conta oficial do Lenovo Yoga, e não de um vazamento, então sabemos que é legítimo, embora o conector HDMI seja especificamente mencionado na imagem, que apresenta outro texto e parece um anúncio. No entanto, um dispositivo semelhante vazou anteriormente - o lance naquele ponto parecia ser uma segunda tela para um laptop.

Como você esperaria de um dispositivo como este, provavelmente é um tablet baseado em Android e, de fato, tem várias semelhanças de design com outros dispositivos Lenovo Yoga. Não temos nenhuma outra informação no momento. Achamos que provavelmente chegaria a outros mercados que não a China, mas no momento isso é pura especulação.

