(Pocket-lint) - O comunicado de imprensa da Lenovo para o Tab P11 diz que é um tablet voltado para famílias que vivem em casa - o que, em um mundo onde sair de casa é mais complicado do que antes, é um mercado-alvo sensato.

A atualização do Tab P10, o modelo P11 segue um plano semelhante: ele tem uma tela de 11 polegadas, agora com uma resolução de 2K (que é 2.000 por 1.200 pixels) e um processador Qualcomm Snapdragon 662 intermediário em seu testemunho.

Essa escolha de processador - que é um upgrade no uso do SD450 do P10 - deve ajudar a manter o preço em um nível razoável, sem realmente comprometer o desempenho e o potencial da bateria.

Em um mercado dominado pela gama de iPads da Apple, esse é um conjunto de recursos geral sensato, já que o mercado de tablets Android não está crescendo como antes. O Tab P11 também permanece relativamente acessível, com um preço inicial de $ 229,99 - tornando-o ainda mais barato que o modelo P10 anterior.

Além dos controles de tela sensível ao toque, o Tab P11 também oferece caneta e controle de teclado - então você pode, se comprar esses acessórios adicionais (o Keyboard Pack e a Precision Pen 2), transformá-lo em um tipo de configuração de mini-PC.

Mas achamos que o aspecto principal do Tab P11 é como um tablet educacional, de entretenimento e de jogos casuais. Seja fazendo streaming do Disney +, lendo jornal digital ou jogando Candy Crush, é o tipo de tablet que abrangerá toda a família. Além disso, com o Kids Space do Google, os controles dos pais permitem o bloqueio dos liluns conforme você considerar adequado.

Escrito por Mike Lowe.