(Pocket-lint) - Embora muitos fabricantes de tablets tenham evitado o mercado premium - Apple e Samsung sendo duas exceções notáveis em seus respectivos ecossistemas iOS e Android - a Lenovo está voltando atrás com seu lançamento premium de 2020: o Tab P11 Pro.

Há espaço suficiente para tal tablet no mercado? A Lenovo faz uma série de observações, incluindo o fato de que o crescimento dos tablets (em volume) aumentou 20 por cento ano após ano devido a muitos de nós querermos uma segunda tela disponível no novo mundo normal de bloqueio.

Mas é mais uma razão para comprar o Tab P11 Pro da Lenovo. O tablet possui uma série de recursos atraentes, sendo o principal deles a tela OLED de 11 polegadas (resolução de 2560 x 1600), garantindo pretos profundos e escuros e cores que se destacam - tornando-o ideal como um dispositivo de streaming de mídia.

No interesse de equilibrar os custos, ele evitou o processador de especificações mais altas - optando por um ainda muito forte Qualcomm Snapdragon 730G com 6 GB de RAM - e abandonou as opções de conectividade 4G / 5G por enquanto, tornando-o um dispositivo somente Wi-Fi.

Então, quanto isso economiza para você? O Tab P11 Pro tem um preço inicial de € 699, tornando-o € 400 menos do que o Samsung Galaxy Tab S7 + com 5G instalado. Agora, abandonar essa conectividade raramente disponível não parece uma má ideia, não é?

O P11 Pro tem uma estrutura totalmente em alumínio, medindo apenas 5,8 mm de espessura e pesando 485 g. Isso é muito elegante, mas a tela em grande escala significa que uma ampla bateria pode ser inserida no design, com a Lenovo dizendo que este slate vai durar até 15 horas.

Alguns recursos atraentes, sem dúvida. Se isso será o suficiente para convencer um aumento esmagador nas vendas, é outra questão.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Dan Grabham.