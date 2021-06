O primeiro tablet HarmonyOS da Huawei é o novo MatePad Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo também lançado seu primeiro relógio HarmonyOS, a Huawei anunciou um novo tablet para caber em seu ecossistema renovado. É chamado de MatePad Pro e vem em modelos de 12,6 polegadas e 10,8 polegadas.

É seguro dizer que o MatePad Pro de 12,6 polegadas é aquele para o qual a Huawei está chamando mais atenção, e é fácil perceber por quê.

A frente do tablet é dominada por uma enorme tela OLED que ocupa 90% da área de superfície disponível. Isso é possibilitado por engastes estreitos e uniformes em todos os quatro lados e pelo fato de que não há câmera perfurada cortando o espaço.

Em vez disso, a Huawei colocou sua câmera selfie / videochamada no painel direito, o que significa que está idealmente posicionada para videochamadas no modo paisagem.

Isso não é tudo que impressiona na tela. Ele suporta HDR10 e apresenta taxa de contraste de 1.000.000: 1, além de cobrir 100 por cento da gama de cores DCI-P3.

O objetivo com isso não é apenas torná-la uma ótima tela para consumo de mídia, mas também para criatividade. Com os aplicativos certos - por exemplo FilmoraGO HD - você pode até usá-lo para edição de vídeo multi-stream se quiser.

Para aqueles que desejam editar documentos em tempo real, você pode usar o Microsoft Office, WPS office ou - é claro - basta fazer login no Google Docs no navegador e usá-lo.

Esta tela é acompanhada por um sistema de oito alto-falantes para áudio estéreo alto e envolvente. Para chamadas de vídeo e voz, há quatro microfones para captação em campo distante e cancelamento de ruído.

É alimentado pelo chip Kirin 9000E, possui bateria de 10050mAh para até 14 horas de uso e suporte para padrões Wi-Fi 6 de até 1,8 Gbps. Essa bateria suporta SuperCharge de 40W para recarga rápida, ao mesmo tempo que suporta carregamento sem fio de até 27W.

Há até um sistema de três câmeras na parte traseira, unido por uma matriz de detecção de profundidade 3D. A Huawei não chegou a chamá-lo de LiDAR ", mas o objetivo dele é oferecer uma percepção precisa do espaço em que está. Um pouco como os mais recentes iPad Pros.

Qual Apple iPad é o melhor para você? iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro Por Britta O'Boyle · 2 Junho 2021

No entanto, o hardware é apenas parte da história. HarmonyOS é a grande jogada aqui e é uma grande mudança em relação ao software baseado em EMUI anterior. No entanto, é seguro dizer que a Huawei pode ter se inspirado no iPadOS da Apple.

O HarmonyOS possui um dock de aplicativo na parte inferior da tela, onde você pode colocar aplicativos prioritários, enquanto adiciona programas que você usou recentemente.

Assim como o recurso Sidecar do iPad, o Modo Espelho e o Modo Extend da Huawei permitem que você use o MatePad como bloco de desenho ou monitor externo para o MateBook, respectivamente.

Como era de se esperar, ele foi projetado para aproveitar ao máximo o ecossistema da Huawei. Isso significa que se você tiver um telefone Huawei, poderá usar o recurso de colaboração multitelas para controlar seu telefone a partir do tablet.

O software ainda possui algo chamado FreeScript, que é igual ao Scribble do iPad, permitindo que você escreva à mão em campos de texto com o Huawei M-Pencil redesenhado.

Este M-Pencil foi redesenhado para torná-lo realmente fácil de usar, graças a sua ponta transparente, permitindo que você seja realmente preciso. sem fio.

Obviamente, o MatePad Pro também suporta um teclado / capa de fólio magneticamente acoplado que possui um teclado de tamanho completo e até 1,3 mm de deslocamento das teclas para uma experiência de digitação agradável.

O HarmonyOS ainda tem suporte para mouse, permitindo que você conecte um mouse Bluetooth e use-o junto com a caixa do teclado para aqueles momentos em que você quiser mais experiência com um laptop.

Mede apenas 6,7 mm de espessura, pesa pouco mais de 609 gramas e estará disponível na Europa em Cinza Mate.

Como mencionado, há um modelo de 10,8 polegadas também, com a principal diferença - além do tamanho - sendo que ele tem um processador Snapdragon 870 dentro. Essa é uma mudança interessante da Huawei, que normalmente usa seus próprios processadores Kirin.

Da mesma forma, há um MatePad 11 não Pro sendo anunciado com um processador Snapdragon 865 dentro. Este possui uma tela de 120 Hz de 10,95 polegadas com taxa de contraste de 1500: 1 muito menor, mas ainda suporta o M-Pencil e teclado magnético inteligente (menor).

Ele tem alto-falantes quádruplos alimentados por Harman Kardon e oferece bateria de até 12 horas.

No geral, isso mostra uma coisa: a Huawei leva a sério os tablets e leva a sério o sucesso de seu próprio ecossistema. Embora ainda esteja em seus primeiros dias, HarmonyOS está finalmente aqui e pronto para as massas.

Escrito por Cam Bunton.