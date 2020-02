Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei anunciou seu mais recente tablet MatePad Pro: o Huawei MatePad Pro 5G .

Embora seja naturalmente comparado ao iPad Pro , o novo recurso 5G do MatePad significa que está mais próximo do Samsung Galaxy Tab S6 5G em termos de especificações.

Baseado na plataforma Kirin 990 5G da Huawei , o tablet de 10,8 polegadas tem uma proporção de tela por corpo de 90% e pequenos painéis de 4,9 mm. Obviamente, este é um ponto de orgulho para a Huawei, uma vez que os comparou diretamente com o iPad Pro de 8,3 mm e o Galaxy Tab S6 de 8,5 mm.

A tela em si tem uma resolução WQXGA 2.560 x 1.600 - semelhante na contagem de pixels ao iPad Pro 11.

O gabinete possui 22 antenas moldadas e é curvo no design da borda para se distanciar pelo menos um pouco do tablet Pro da Apple. O carregamento sem fio de 27W também está incluído juntamente com o carregamento sem fio reverso.

Acessórios adicionais estão disponíveis na forma do M-Pencil, que é carregado sem fio na parte superior da tela, bem como na caixa do teclado magnético inteligente.

Como outros dispositivos Huawei, o Mate Pad Pro possui o sistema operacional EMUI 10 da Huawei baseado no Android 10, mas não tem acesso aos aplicativos do Google, como acontece com a maioria dos outros dispositivos Huawei lançados após meados de 2019.

O MatePad Pro 5G estará disponível em branco pérola, cinza meia-noite e também nos acabamentos em couro vegano laranja e verde-floresta após o Mate 30 Pro de setembro passado.

Vai custar a partir de 799 €. Ainda estamos aguardando preços no Reino Unido.