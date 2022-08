Lançamento do primeiro comprimido global de Honor hoje, conheça o Pad 8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ao lado do lançamento do smartphone Honor 70, a marca também lançou o Pad 8, que é o primeiro Tablete de Honra a chegar às nossas costas.

O Pad 8 Honor é um tablet de 12 polegadas com um display LCD de 2K e executa o MagicUI 6.1.

-

A relação tela/corpo é impressionante e as moldura têm apenas 7,2mm de espessura, que é mais estreita do que as moldura do iPad Pro.

O tablet utiliza uma relação de aspecto 10:6, e Honor diz que isto resulta em barras pretas menores quando se observa o conteúdo típico de 16:9.

Ela pesa 520 gramas e tem apenas 6,9mm de espessura, mas vale a pena notar que há um pequeno galo de câmera na parte traseira.

O Pad 8 tem um design unibody de metal com cantos arredondados e só está disponível na faixa de cores "hora azul" - embora achamos que é bastante atraente.

É alimentado pelo processador Snapdragon 680, portanto não é uma potência de jogo, mas provavelmente mais do que rápido o suficiente para consumo de conteúdo e tarefas de produtividade.

Falando em consumo de conteúdo, o Pad 8 abriga oito alto-falantes com suporte de áudio DTS:X Ultra Hi-Res, portanto, suas sessões Netflix devem ser bem sucedidas.

O Pad 8 é lançado ao preço acessível de £269,99 e estará disponível no site da Honor em 26 de agosto e na Amazon a partir de 2 de setembro de 2022.

As melhores ofertas de iPad e tablet para a Black Friday 2021: grande economia nos principais dispositivos Por Max Freeman-Mills · 25 Novembro 2021 A Black Friday tem ótimas ofertas em iPads e outros tablets.

Escrito por Luke Baker.