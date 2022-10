O Google Pixel Tablet se tornará um Nest Hub graças a um Speaker Dock de cobrança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google usou seu evento Made by Google para compartilhar mais alguns detalhes sobre o próximo Pixel Tablet. O Tablet não deverá ser lançado até 2023, mas aos poucos estamos aprendendo mais sobre ele.

Primeiramente, a Google disse que a Tábua Pixel tem um novo processo de revestimento, com um revestimento nano cerâmico sobre a parte superior do corpo de alumínio, para dar-lhe uma sensação realmente luxuosa.

Mas além disso, sabemos agora que a Tábua Pixel será alimentada pelo novo hardware Tensor G2 da Google - o mesmo que se encontra no Pixel 7 e no Pixel 7 Pro.

Isso significa que haverá muita energia, tornando-o um dispositivo totalmente capaz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Continuando, há algo mais excitante, com o Google tirando uma folha do livro da Amazon. Como as pastilhas Fire, você será capaz de acoplar a Pastilha Pixel para essencialmente transformá-la em um Nest Hub.

Isso acontecerá graças a uma doca de alto-falante de carga, que usa o mesmo design do Nest Hubs, dando a ilusão de uma tela flutuante.

Ele será mantido no lugar por ímãs, para tornar a doca e o desdobramento realmente fáceis. Mas depois ele aumentará o áudio para que quando você pedir para tocar música ou um programa de TV, ele soará muito bem.

É claro, ele irá carregar ao mesmo tempo. O resultado será que seu tablet poderá ser mais útil quando você não estiver usando-o - poupando a necessidade de comprar um Nest Hub, bem como um novo tablet do Google.

Tudo isso soa como uma grande oferta - portanto, mal podemos esperar para ouvir mais em 2023.

Escrito por Chris Hall.