Google Pixel Tablet inclinado para vir com suporte de estilete

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O anúncio do Google de que está trabalhando em seu próprio tablet foi um ponto alto de sua conferência de E/S este ano, embora houvesse muito poucos detalhes a serem revelados naquela etapa.

Agora parece que podemos saber um pouco mais sobre as capacidades do tablet graças à adição de um novo item nas listas da Iniciativa Universal Stylus (USI).

Esta lista é parte de um esforço de padronização para garantir que os styluses suportados funcionem em uma ampla gama de dispositivos, e agora há uma entrada para um tablet do Google.

O nome é listado como "Tangor", obviamente um nome de código, mas a substância da observação é que isto indica que o Google está trabalhando para tornar o stylus Pixel Tablet compatível, algo que vem sem desvantagens para os usuários.

O que será curioso é ver se o Google está planejando seu próprio estilete para acompanhar a tábua (como um lápis de maçã equivalente) e, em caso afirmativo, se ele terá alguma função de encaixe ou de carregamento se usado com a nova tábua.

No entanto, poderia ser apenas para tornar o tablet compatível com opções de terceiros, e isso, de forma semelhante, seria uma boa característica. No entanto, este seria um desenvolvimento interessante, já que seria o primeiro dispositivo Android a fazê-lo e, portanto, potencialmente sinalizaria uma mudança para todo o ecossistema Android.

Escrito por Max Freeman-Mills.