Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante sua conferência anual de desenvolvedores, I/O 2022, o Google deu uma olhada em algo em que está trabalhando para 2023.

"Agora, normalmente, não anunciaríamos um novo produto um ano antes que ele estivesse pronto", disse o chefe de hardware do Google Rick Osterloh durante a exposição. "Mas há tanta energia incrível em torno dos tablets na comunidade de desenvolvedores que queríamos trazer todos vocês para o loop". E com isso, a tela atrás de Osterloh começou a rodar um vídeo teaser - o primeiro olhar sobre o novo tablet Pixel. Tenha em mente que o Google lançou seu último tablet Android de primeira viagem, o Nexus 7, em 2013.

Google

O Google não revelou o tamanho da tela, mas disse que ela estaria "do lado maior".

Ela se parece muito com uma tela do Nest Hub, completa com bísulas brancas e uma câmera na parte superior (quando segurada na orientação da paisagem). Há também uma câmera na parte de trás da tábua no canto. A tela inicial da UI tinha ícones de aplicação para fotos, Google TV, Drive, Keep, Folhas, Docs, Play Store, bem como widgets para o tempo e data e até mesmo uma barra de busca no Google (com o que parece ser um microfone assistente do Google e o símbolo da lente do Google no campo de busca). Havia também uma barra de menu ao lado da pesquisa com ícones de aplicativos para Gmail, Chrome, YouTube, etc.

Além do que o Google mostrou em seu vídeo teaser e discutiu no estágio de E/S, os detalhes são finos. Aqui está o que sabemos até agora sobre a tábua Pixel:

Será um tablet Android com a marca Pixel projetado para funcionar com telefones Pixel. O executivo Rick Osterloh descreveu o tablet Pixel como um tablet Android enquanto estava no palco de E/S e disse que será o "companheiro perfeito para seu telefone Pixel".

Osterloh também disse que a tábua será alimentada pelo Google Tensor.

Ostelefones Pixel 6 e Pixel 6 Pro do Google foram lançados com um novo sistema em um chip (SoC) dentro. O Tensor é o SoC interno do Google. Ele usa uma mistura de componentes que o Google projetou ou licenciou. O Google passou muito tempo martelando as vantagens da inteligência artificial e do aprendizado da máquina do Tensor.

Falando em capacidades de IA e MI, Osterloh disse que a tábua Pixel será capaz de fazer a ponte entre "sua vida em movimento e sua vida em casa, trabalhando perfeitamente com todos os seus dispositivos Pixel para proporcionar a experiência mais útil possível". Ele acrescentou: "Estamos projetando-o para ser o tablet mais útil do mundo".

Se o tablet Pixel é realmente capaz de ser útil, então talvez ele ofereça alguma experiência de software que aproveite a extensa experiência da Tensor e do Google em IA.

Preço da Tábua de Pixel nos EUA: Ainda não anunciado

Ainda não anunciado Pixel tablet preço Reino Unido: Ainda não anunciado

O preço não foi revelado, mas o Google o descreveu como um tablet "premium-style", sugerindo que pode ter um preço mais próximo de um iPad do que um tablet Android orçamentário.

Data de lançamento do tablet Pixel: Em algum momento de 2023

O Google disse que seu objetivo é tornar o tablet Pixel disponível no próximo ano. Ele tende a lançar hardware no outono, de modo que o tablet Pixel poderia pousar no segundo semestre de 2023.

Veja o Google anunciar o tablet Pixel às 3:05:00h abaixo:

O Google planeja voltar ao campo com um tablet Android sem nome provocado durante o Google I/O 2022. Não sabemos muito sobre isso agora, mas o design foi mostrado durante o evento e foi confirmado para rodar no Google Tensor - o silício do próprio gigante do software que atualmente alimenta os telefones da série Pixel 6.

Escrito por Maggie Tillman.