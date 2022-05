Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google não tem um tablet Android em sua linha há muitos anos - sendo o último o Pixel C em 2015.

Em 2018, ele continuava a ser usado em tudo-em-um, com o Pixel Slate, mas isso funcionava no SO cromado.

Agora planeja voltar ao campo com um tablet Android sem nome provocado durante o Google I/O 2022. Não sabemos muito sobre isso agora, mas o design foi mostrado durante o evento e foi confirmado para rodar no Google Tensor - o próprio silício do gigante do software que atualmente alimenta os telefones da série Pixel 6.

O novo tablet será lançado em 2023, portanto é provável que descubramos muito mais sobre ele durante os próximos meses.

"Compartilhamos um olhar precoce sobre nosso tablet Android, alimentado pelo Google Tensor", escreveu a empresa em um post de blog.

"Construído para ser o companheiro perfeito para seu telefone Pixel, nosso tablet se misturará à sua rotina diária e ajudará a conectar os momentos em que você está em viagem com os momentos que você está em casa". Teremos mais para compartilhar aqui em 2023, portanto fique atento".

Pela imagem até agora, parece ser mais iPad do que iPad Pro, portanto, mais amigável para o consumidor. Teremos que esperar para descobrir com certeza, no entanto.

Escrito por Rik Henderson.