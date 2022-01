Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O espaço do tablet Android deixa muito a desejar, mas há novas evidências que sugerem que o Google está considerando maneiras de melhorá-lo.

O cofundador do Android, Rich Miner, está trabalhando em tablets Android, de acordo com a ComputerWorld , que analisou o histórico de tablets do Google e notou que a página de Miner no LinkedIn lista seu título atual como "CTO Android Tablets". Ele também tem esse título desde março de 2021. Se você precisar de mais provas de que o Google está fazendo algo com tablets Android, considere sua recente lista de empregos para " Gerente de engenharia sênior, experiência em aplicativos para tablets Android".

Como visto pela primeira vez pelo 9to5Google, a lista observou que o Google acredita que o futuro da computação está mudando para tablets mais poderosos e capazes. "Estamos trabalhando para entregar o próximo capítulo da computação", disse o Google - sem realmente admitir que os consumidores podem esperar um tablet Android feito pelo Google em breve.

Também não podemos esquecer que o Google anunciou recentemente o Android 12L - a primeira indicação de que ainda se preocupa com tablets. O Google o posiciona como uma "queda de recurso especial que torna o Android 12 ainda melhor em telas grandes". Essencialmente, o Android 12L mudará o layout da interface do usuário de um dispositivo, ajustando o posicionamento da tela inicial, tela de bloqueio, notificações, configurações rápidas e muito mais. Você pode ler mais sobre a próxima experiência de software aqui.

Se você somar todos esses movimentos, certamente aponta para algo emocionante. parece que a empresa está planejando um retorno aos tablets, mas nada é certo ainda.

