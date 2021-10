Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No Android Dev Summit em outubro de 2021, o Google anunciou o Android 12L. Ele descreveu o 12L como "otimizado para a próxima onda de dispositivos de tela grande" - que inclui dobráveis , tablets e até mesmo dispositivos que executam o Chrome OS . Aqui está o que você precisa saber sobre o Android 12L.

Simplificando: 12L é uma atualização do sistema operacional. O Google o posicionou como um "recurso especial que torna o Android 12 ainda melhor em telas grandes". A empresa basicamente ajustou a interface do usuário do sistema para telas grandes, adicionou mais recursos multitarefa e melhorou o suporte de compatibilidade para aplicativos.

Até onde podemos dizer, o "L" no Android 12L significa "dispositivos de tela grande" - mas o Google ainda não confirmou.

Essencialmente, o Android 12L pode alterar o layout da IU de um dispositivo, ajustando o posicionamento da tela inicial, tela de bloqueio, notificações, configurações rápidas e muito mais. Qualquer tela com 600 pixels independentes de densidade (dp) e acima exibirá um layout de duas colunas que usa a tela inteira.

Em um exemplo para o Android 12L, o Google disse que o menu de configurações rápidas em um dispositivo de tela grande pode ir para o lado esquerdo da tela, enquanto o painel de notificações pode ser fixado à direita, permitindo que você use ambos simultaneamente sem abrir um aplicativo e fechando outro.

De acordo com o Google, os três componentes a seguir tornam o Android 12L diferente da versão padrão do Android 12 em execução em smartphones:

Otimizado para telas grandes: Inclui uma IU refinada para tornar o Android mais fácil de usar em telas maiores que 600 sp.

Inclui uma IU refinada para tornar o Android mais fácil de usar em telas maiores que 600 sp. Construído para multitarefa: Inclui uma barra de tarefas que permite arrastar e soltar um aplicativo no modo de tela dividida e alternar aplicativos.

Inclui uma barra de tarefas que permite arrastar e soltar um aplicativo no modo de tela dividida e alternar aplicativos. Experiência de compatibilidade aprimorada: alterações visuais e de estabilidade ajudam todos os aplicativos a parecerem construídos especificamente para telas grandes.

O Google disse que o Android 12L será lançado para consumidores no início de 2022.

sim. Uma prévia do desenvolvedor está disponível para as pessoas testarem. Na página de visualização do desenvolvedor, baixe o emulador Android 12L para começar.

Estamos lançando a prévia do desenvolvedor do recurso 12L:



Recursos que otimizam o Android 12 para telas grandes, como dobráveis e tablets. Ele adiciona suporte multitarefa, incorporação de atividades e modos de compatibilidade atualizados para melhorar seu aplicativo em telas grandes. #AndroidDevSummit pic.twitter.com/w4nv130q54 - Android Developers #AndroidDevSummit (@AndroidDev) 27 de outubro de 2021

O Google disse que está trabalhando com parceiros OEM para lançar a atualização 12L. Uma prévia do desenvolvedor do Android 12L para o tablet Lenovo P12 Pro está chegando.

Confira a página do desenvolvedor do Google para Android 12L. O Pocket-lint também tem um guia detalhado sobre o Android 12 , especificamente.