Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou um recurso voltado para mídia especificamente para tablets Android: Entertainment Space .

É um novo hub disponível na interface do tablet Android que ajuda na descoberta de conteúdo, reunindo vídeos do YouTube, programas de TV, filmes, jogos e livros para você acessar facilmente. É uma das mudanças mais importantes na experiência do tablet Android em muito tempo e pode ser potencialmente muito útil. Qualquer pessoa da sua família também pode ter seu próprio perfil personalizado, o que é útil se todos vocês compartilharem um único tablet Android.

“Você economizará tempo e evitará ter que pular entre os aplicativos para tentar descobrir o que fazer, seja assistir, jogar ou ler”, explicou o Google em um post no blog. “Assim que você entrar em seus aplicativos de assinatura, o Entertainment Space mostrará seu conteúdo em um só lugar e sob medida para você."

O Espaço de entretenimento consiste em uma seção Assistir que se parece com a experiência do Google TV - completa com uma lista de aplicativos de streaming instalados em seu tablet e recomendações provenientes do Google TV. Tocar em reproduzir o levará para qualquer aplicativo de um vídeo em seu dispositivo.

Há também uma área de jogos no Espaço de entretenimento com títulos recomendados, além de uma linha de jogos “continue jogando” e um destaque em jogos de “jogo instantâneo”. Por fim, há uma guia Livros que mostra o que você está lendo no Google Play Livros. Também estão disponíveis audiolivros, assim como livros populares à venda.

O Entertainment Space está localizado à esquerda da tela inicial do tablet Android.

Com lançamento inicial em maio em tablets Android disponíveis no Walmart, ele se expandirá globalmente no final de 2021 para outros dispositivos Android da Lenovo, Sharp e outros.

Não há nada de particularmente inovador no Entertainment Space, e existem algumas pegadinhas no lançamento. Por um lado, a Samsung ainda não está na lista de parceiros OEM. Além disso, a Netflix não está participando do Entertainment Space, embora ainda apareça na linha de aplicativos “usados recentemente”.

Escrito por Maggie Tillman.