(Pocket-lint) - O Google anunciou o Kids Space. É um novo modo para tablets Android totalmente adequado para crianças e completo com controle dos pais.

Chegando primeiro no novo Tab M10 HD Gen 2 da Lenovo, o Kids Space chegará a mais dispositivos no futuro. Ele foi projetado para ajudar os tablets Android a competir com outros dispositivos desenvolvidos especificamente para crianças, como o Fire HD Kids Edition da Amazon. A Lenovo observou, no entanto, que os tablets nas famílias geralmente são compartilhados entre muitos membros da família, então ter um tablet normal que pode entrar no modo infantil talvez seja mais útil do que um tablet infantil em si.

Como resultado, a Lenovo está lançando o Tab M10 HD Gen 2 como um tablet para as famílias compartilharem, já que você pode criar perfis separados para cada membro da família. Com o Kids Space, destinado a crianças com menos de nove anos, as crianças podem navegar facilmente por uma interface colorida para acessar uma biblioteca segura de aplicativos, jogos, vídeos e livros, que o Google descreveu como conteúdo “enriquecedor, de alta qualidade e confiável” .

O conteúdo pode ser classificado por tópico, seja por animais ou ajuda com o dever de casa. Existem também guias chamadas Criar, Reproduzir, Ler e Observar para filtragem adicional durante a navegação. Os tipos também podem criar um avatar para si próprios, enquanto os pais podem adicionar aplicativos adicionais por meio da Google Play Store.

O Kids Space é separado do Family Link do Google, um aplicativo de controle dos pais para dispositivos Android que permite definir limites no tempo de uso. O Google disse que os pais podem usar o Family Link para gerenciar o uso do Kids Space pelos filhos. “Junte-se a nós em nossa jornada enquanto continuamos a criar experiências produtivas e saudáveis para crianças que se adaptam ao mundo em evolução e às necessidades de sua família”, disse o Google em um blog.

Escrito por Maggie Tillman.