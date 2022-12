O iPad mini 7 da Apple poderá chegar dentro de um ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple revelou a 6ª geração do iPad mini em setembro de 2021, que foi dois anos depois do modelo anterior e parece que o modelo da próxima geração poderia seguir o mesmo padrão de lançamento se a última previsão for alguma coisa a ser feita.

Segundo o analista do setor Ming-Chi Kuo - que tem um histórico bastante decente quando se trata de produtos Apple - a Apple aparentemente está "trabalhando em uma nova versão do iPad mini equipado com um novo processador como principal ponto de venda". Kuo diz que o envio em massa do dispositivo é esperado até o final de 2023, ou seja, até a primeira metade de 2024.

Adicionalmente, a Apple está atualmente trabalhando em uma nova versão do iPad mini equipado com um novo processador como principal ponto de venda, e espera-se que o envio em massa comece no final de 2023 ou no 1H24. - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 de dezembro de 2022

O modelo da 6ª geração trouxe consigo uma atualização de design que combina com os modelos mais novos do iPad Air, e agora o iPad padrão da 10ª geração, portanto não é surpreendente que o processador seja provavelmente o grande vendido no modelo da 7ª geração em vez de outra atualização de design.

O último iPad Air tem o processador M1 sob seu capô, enquanto os modelos mais novos iPad Pro têm o processador M2. Se o iPad mini fosse lançado agora, esperaríamos que o processador M1 estivesse a bordo a fim de manter os custos baixos, embora seja possível que o processador M2 possa ser usado se não virmos o dispositivo por mais um ano.

Tem havido alguns rumores que sugerem que o iPad mini poderia ser substituído por um modelo dobrável em 2025, embora Kuo acredite que isso seja improvável, pois "um iPad dobrável terá um preço marcadamente mais alto do que um iPad mini, portanto tal substituição não é razoável".

Por enquanto, nada está confirmado, embora uma atualização do iPad mini no final de 2023 seja mais do que plausível.

