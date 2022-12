EE Pocket-lint Awards 2022: Tablet / 2 em 1 do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As opções de tablets e dispositivos 2 em 1 podem não ser tão abundantes como os smartphones emblemáticos, com menos empresas oferecendo-os no conjunto, mas isso não quer dizer que não existam algumas opções brilhantes por aí.

Muitas pessoas irão pensar no Apple iPad quando pensarem em um tablet, mas a Samsung também tem algumas placas excelentes, e quando se trata de 2 em 1, há alguns modelos excelentes que são perfeitos para trabalhar em movimento e entreter.

Aqui estão os tabletes e dispositivos 2-em-1 que nos impressionaram nos últimos 12 meses. Só poderia haver um vencedor do EE Pocket-lint Awards 2022, mas a lista restrita tinha algumas opções fantásticas, todas muito dignas de seu lugar.

Tablet / 2 em 1 do ano: Apple iPad Air (2022)

O Apple iPad Air (2022) levou a coroa como a tábua do ano para o Pocket-lint Awards 2022, mas teve uma competição muito dura, inclusive da própria carteira da Apple. O iPad Air (2022) e seu chip M1 é, porém, um tablet excepcional, entregando os produtos onde ele precisa em termos de design, desempenho e conectividade.

Não há muito que possa ter mudado no que parece em comparação com o modelo de 2020, mas sob seu capô, o iPad Air (2022) - e sua infinidade de acessórios - significa que o modelo deste ano durará consideravelmente mais do que seu último iPad quando se trata de executar aqueles aplicativos cada vez mais ávidos de energia e parece fabuloso enquanto o faz.

Altamente elogiado: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

O Samsung Galaxy Tab S8 Ultra é altamente elogiado no Pocket-lint Awards 2022 para o melhor tablet / dispositivo 2 em 1, e é muito merecido. A enorme placa se move corajosamente para território desconhecido com seu enorme tamanho de tela e que tela gloriosa ela é.

Se o Samsung Galaxy Tab S8 Ultra funciona ou não para você, depende muito de como você se imagina usando-o. Se você se vê usando um tablet para criar - seja arte digital, edição de vídeo ou escrita - a tela grande e o stylus opcional fazem do Galaxy Tab S8 Ultra uma tela muito convincente para esse tipo de tarefa.

O melhor do resto

Enquanto a Apple poderia ter ocupado o primeiro lugar para seu iPad Air da Apple, havia outro tablet da empresa na lista restrita muito bem feita e que veio na forma do iPad Apple (10ª geração). Este modelo toma emprestado do iPad Air em termos de design e enquanto ele deixa a energia cair, é um tablet brilhante que oferece um ótimo desempenho.

Em outros lugares, o Lenovo Tab P12 Pro é uma ótima - e mais barata - alternativa ao iPad Pro 12.9 ou Samsung Galaxy Tab S8+, enquanto que como a Apple, a Amazon também tinha dois dispositivos brilhantes nesta shortlist. O Amazon Fire 7 (2022) continua sendo um dos tablets mais baratos do mercado, dando acesso a entretenimento como filmes, navegação e jogos por um baixo custo, enquanto o Amazon Fire HD 8 faz o mesmo, mas em um formato um pouco maior.

O que são os Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.