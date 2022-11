Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Às vezes você precisa desligar seu iPad. Talvez já tenha passado algum tempo ou simplesmente esteja agindo devagar ou tenha congelado completamente. De qualquer forma, tente reiniciá-lo. Pode ser que conserte qualquer coisa que se passe, e o melhor de tudo é que é simples e rápido de fazer. Veja como desligar o seu iPad ou iPad Pro.

Quando você deve desligar o seu iPad ou iPad Pro?

É uma boa prática reiniciar seu tablet de vez em quando - especialmente se houver um problema com um recurso, aplicativo ou conectividade. E se seu iPad for completamente insensível, então desligar o computador pode ser sua única opção. Ele dá um pontapé no seu dispositivo e faz com que tudo volte a funcionar novamente, a maior parte do tempo. É por isso que vale a pena tentar ao solucionar os problemas.

Como desligar o seu iPad ou iPad Pro

Primeiro, determine se seu modelo de iPad tem um botão Home. Em seguida, escolha a seguinte opção que se aplica a você.

Modelos de iPad sem um botão Home

Mantenha pressionado o botão de volume (para cima ou para baixo) e o botão superior do iPad até aparecer o controle deslizante de desligamento. Arraste o botão deslizante e depois espere 30 segundos para que seu dispositivo se desligue.

Modelos de iPad com um botão Home

Pressione e segure o botão superior do iPad até aparecer o controle deslizante de desligamento. Arraste o botão deslizante e depois espere 30 segundos para que seu dispositivo se desligue.

Seu iPad ou iPad Pro ainda está congelado ou não responde?

Talvez você precise forçar o reinício de seu dispositivo. Para iPads com Face ID, pressione e solte o botão Volume Up, depois o botão Volume Down, e pressione e segure o botão Power até que o dispositivo desligue ou inicie. Para iPads com um botão Home, pressione e segure simultaneamente o botão Power e o botão Home até que o dispositivo reinicie.

Você ainda precisa de ajuda?

Entre em contato com o suporte da Applepara reservar um slot na barra Genius ou para receber ajuda por telefone.

Escrito por Maggie Tillman.