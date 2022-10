iPad enorme de 16 polegadas a ser lançado no próximo ano, relatório de reclamações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple vai lançar seu maior iPad já lançado no próximo ano, com um monstro de 16 polegadas, que agora se diz que chegará no final de 2023.

O maior iPad que a Apple vende atualmente é o iPad Pro de 12,9 polegadas, um tablet que só recentemente foi atualizado para incluir um chip M2. Agora um relatório da The Information tem a Apple preparando algo ainda maior. Medido a 16 polegadas na diagonal, o novo iPad ananicaria qualquer coisa que a Apple já vendesse, pelo menos em sua linha de tablets.

No entanto, a Apple já vende um dispositivo de 16 polegadas. O MacBook Pro de 16 polegadas pode nos dar uma idéia de quão grande seria esse novo iPad, especialmente quando emparelhado com um teclado de hardware.

Quanto ao que a máquina será vendida como, A Informação chama-lhe apenas um iPad - mas sua descrição soa muito parecido com um iPad Pro. "Um iPad de 16 polegadas provavelmente seria voltado para profissionais criativos como artistas gráficos e designers que preferem uma tela maior", diz ele, que é exatamente como a Apple comercializa hoje sua linha iPad Pro.

Esta não é a primeira vez que vemos rumores de um iPad tão grande. Mark Gurman, da Bloomberg, sugeriu que tal dispositivo estava em funcionamento no início deste ano. Na época, ele disse que o tablet era algo que os engenheiros da Apple estavam explorando, acrescentando que era pouco provável que chegasse em 2023. Isso foi em janeiro, porém, e as coisas podem mudar bastante em nove meses.

Escrito por Oliver Haslam.