iPadOS 16 confirmado para lançamento em 24 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou hoje que lançará a próxima grande versão do software do iPad, iPadOS 16, em 24 de outubro de 2022.

A confirmação veio quando a Apple anunciou hoje novos produtos via comunicado de imprensa. O anúncio do iPadOS 16 foi uma nota de rodapé anexada aos lançamentos confirmando a chegada dos novos tablets iPad e iPad Pro, com a empresa confirmando que nos resta menos de uma semana para esperar.

A atualização do iPadOS 16 da Apple está em teste beta desde que a empresa o anunciou durante a WWDC em junho, mas algumas de suas novas funcionalidades se revelaram problemáticas. Embora as iMessages editáveis, a capacidade de não enviar e-mails, e mais, tenham funcionado como esperado, uma grande adição não funcionou. O Stage Manager, um novo sistema multitarefa baseado em janelas para proprietários de iPad, teve sua quota-parte de problemas durante o desenvolvimento, mas agora está pronto para ir.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Stage Manager acabou sendo a temporada em que a Apple não enviou o iPadOS 16 junto com o iOS 16 no mês passado, optando, em vez disso, por gastar mais tempo no desenvolvimento. A Apple já está testando o iPadOS 16.1 com os desenvolvedores, bem como com os do programa beta público, sugerindo que poderíamos ver uma nova atualização no devido tempo.

Melhores ofertas de iPad e tabletes para Black Friday 2021: Grande economia em dispositivos superiores Por Max Freeman-Mills · 25 Novembro 2021 Black Friday tem alguns grandes negócios em iPads e outros tablets.

A Apple diz que a atualização será enviada como padrão em seus novos tablets, enquanto também estará disponível como uma atualização gratuita de software para iPad (5ª geração e posteriores), iPad mini (5ª geração e posteriores), iPad Air (3ª geração e posteriores), e todos os modelos iPad Pro da empresa.

Escrito por Oliver Haslam.