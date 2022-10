Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma versão de 10ª geração de seu iPad padrão e, de acordo com os rumores dos últimos dias, abandonou o botão frontal.

O novo iPad, ao invés disso, adota um design semelhante aos modelos iPad Pro e Air dos últimos anos. Ele vem com uma tela de 10,9 polegadas de "tela inteira" Retina Líquida e uma moldura mais fina. Sua resolução é de 2360 x 1640.

O ID de toque permanece, mas se move para o botão superior do iPad para que você o destrave quando o liga. O mesmo sensor de impressão digital pode ser usado para tarefas como o pagamento com Apple Pay.

O iPad também ganha o chip biônico Apple A14, como encontrado no 4º gênero iPad Air. Enquanto a câmera frontal de 12 megapixels se move para a borda da paisagem, em vez de se mover para a parte superior. Isto faz com que o FaceTime chame quando a horizontal pareça mais natural.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Há também uma câmera ultra larga de 12 megapixels atualizada na parte traseira.

Outras melhorias incluem a conectividade Wi-Fi 6 para internet sem fio, a opção para 5G e uma porta USB-C em vez de Lightning - algo que se tornará obrigatório de qualquer forma, a partir de 2024.

A Apple também vê seu novo iPad como uma alternativa mais barata ao iPad Pro, com um acessório Magic Keyboard Folio também lançado que o transforma em um dispositivo estilo notebook. No entanto, ele o tornou compatível com o Lápis da Apple original (1º gênero) e não com o segundo. Você precisará de um adaptador Lightning para USB-C para o próprio Lápis.

Melhor comprimido 2022: Os melhores comprimidos da Apple, Amazon, Samsung e muito mais Por Conor Allison · 28 Julho 2022 Quais são as melhores pastilhas para comprar em 2022? Classificamos e classificamos as melhores opções neste guia abrangente.

O iPad da 10ª geração Apple está disponível para pedido agora, com preço a partir de US$ 449 nos EUA. Ele será enviado a partir de 26 de outubro de 2022.

Escrito por Rik Henderson.