Apple iPad Pro aterrissa com chip M2 e novo recurso Apple Pencil

(Pocket-lint) - A Apple anunciou os próximos modelos de iPad Pro com chipset M2, combinando com a potência do mais recente MacBook Air.

Com o mesmo design de seus antecessores, os modelos iPad Pro M2 vêm em tamanhos de tela de 11 e 12 polegadas, e oferecem bordas quadradas, identificação facial na parte superior de suas telas e um sistema de câmera dupla na parte traseira.

Os últimos modelos de iPad Pro M2 não só esportem o chip M2 sob seu capô - que tem uma CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos e diz-se que é 15% mais rápido em desempenho e até 35% mais rápido em gráficos do que o chip M1 - mas também são os primeiros dispositivos da empresa a vir com suporte para Wi-Fi 6E.

Os novos modelos também serão capazes de detectar o lápis Apple de segunda geração até 12mm acima da tela, oferecendo uma nova maneira de interagir com a tela. Isto significa que os campos de texto se expandirão automaticamente quando o Lápis da Apple chegar perto da tela, por exemplo.

Como seria de se esperar, juntamente com o chip M2, os aprimoramentos do Lápis da Apple e o suporte a Wi-Fi 6E, os modelos iPad Pro serão executados no iPadOS 16, que inclui uma série de novos recursos, incluindo o Stage Manager.

Os novos modelos de iPad Pro da Apple estão disponíveis para pré-compra a partir de 18 de outubro, com entrega a partir de 26 de outubro. Os novos modelos iPad Pro de 11 polegadas e 12,9 polegadas estão disponíveis nas configurações Silver e Space Grey com 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, e 2TB.

O iPad Pro de 11 polegadas começa em $799 nos EUA e £899 no Reino Unido para o modelo somente Wi-Fi. O modelo de 12,9 polegadas começa em $1099 nos EUA e £1249 no Reino Unido para o modelo somente Wi-Fi.

Escrito por Britta O'Boyle.