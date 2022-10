O iPad de 10ª geração da Apple poderia ser uma grande atualização para os artistas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que o iPad de 10ª geração da Apple seja anunciado dentro de dias e pode ser uma grande melhoria para os artistas se o lançamento antecipado de um caso for alguma indicação.

Um relatório recente tem a Apple preparando novos lançamentos de iPad e iPad Pro para os próximos dias, mas parece que alguém pode ter se precipitado um pouco. O usuário do Twitter @roeeban compartilhou fotos de um novo caso Speck 10-gen para iPad, disponível para venda agora mesmo, no varejista Target. E se quisermos acreditar nesse caso, podemos esperar que o novo tablet de nível básico tenha o suporte de 2ª geração do Apple Pencil incorporado.

Estojos para o novo iPad já sendo vendido na Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0- Roee B (@roeeban) 17 de outubro de 2022

O iPad atual suporta apenas o Lápis da Apple original - aquele que não tem carga sem fio e tem que ser conectado a uma porta relâmpago como uma infeliz protrusão. A segunda geração do Lápis da Apple se prende magneticamente ao lado de um iPad e carrega dessa forma, algo que este novo estojo Speck parece mostrar.

Enquanto os dois Apple Pencils parecem semelhantes, o modelo mais novo inclui melhorias tanto técnicas como não tão técnicas. Começando com este último, o lápis de 2ª geração Apple Pencil tem uma borda plana, o que significa que não sai da mesa - um enorme bônus se você estiver cansado de se mexer no chão para encontrá-lo. Mas a maior melhoria é o suporte por gestos, permitindo que os usuários façam duplo toque para mudar as ferramentas nos aplicativos. Isso pode ser uma mudança de jogo para as pessoas que pintam e desenham usando seu iPad e frequentemente trocam de ferramenta.

Quanto ao novo iPad, outras melhorias que já esperamos incluem uma troca para USB-C, bem como um chip biônico A14 mais rápido e um novo desenho de formato plano semelhante ao do iPad Pro.

