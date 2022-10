Os comprimidos M2 iPad Pro podem estar a apenas alguns dias de distância

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os tablets M2 iPad Pro atualizados da Apple poderiam ser anunciados "em questão de dias" de acordo com um novo relatório, com novos modelos de 11 e 12,9 polegadas nos cartões.

A atualização do iPad Pro é algo que se esperava que a Apple tivesse em outubro ou novembro de qualquer forma, mas um novo relatório do Mark Gurman da Bloomberg através do boletim Power On tem a Apple pronta para anunciar os tablets "em questão de dias". Isso significa que há uma chance de que novos Pros iPad possam ser oficiais esta semana, com um comunicado de imprensa agora a maneira mais provável de a Apple divulgá-los.

Se os rumores forem verdadeiros, podemos esperar que a Apple tire as embalagens dos novos modelos de iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas com chips M2 desenhados pela Apple dentro. Isso permitirá um poder de processamento e um desempenho geral mais rápidos do que o chip M1 que está dentro do modelo atualmente à venda. As melhorias da GPU também são prováveis, mas não se espera que o design geral mude muito.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Espera-se agora que o modelo maior de 12,9 polegadas continue sendo o único a usar um visor Mini LED, enquanto alguma forma de atualização da câmera é uma possibilidade. Há rumores vagos de uma nova opção de carga MagSafe reversa também, permitindo que as pessoas carreguem seus iPhones sem fio na parte de trás do tablet. Isso é algo como um wildcard neste momento, mas a recarga reversa sem fio é algo que a Samsung tem oferecido em telefones há anos.

Melhores ofertas de iPad e tablets para Prime Early Access Sale: Que descontos existem? Por Britta O'Boyle · 12 Outubro 2022 · O Prime Early Access Sale da Amazon está quase chegando e já há uma enorme economia a ser feita com os iPads e outros tablets.

Se a Apple realmente anunciar novos tablets esta semana, também podemos esperar que ela confirme a data de lançamento do iPadOS 16.1, uma atualização já anunciada para um lançamento na próxima semana.

Escrito por Oliver Haslam.