(Pocket-lint) - Não precisaremos esperar muito mais tempo para a Apple lançar o iPadOS 16.1 - a tão esperada atualização do sistema para usuários de iPad. Se um relatório estiver correto, devemos estar atentos a ele na semana que começa em 24 de outubro.

Esse relatório vem do Mark Gurman da Bloomberg que levou ao Twitter para dizer que a atualização do iPadOS 16.1 está "no caminho certo" para um lançamento iminente. Isso significa que todos nós poderíamos ter a atualização instalada dentro da quinzena, embora ainda haja tempo para que os planos da Apple mudem. Gurman também observa que o lançamento chegará "sem nenhum novo bug ou problema".

O iPadOS 16.1 está no caminho certo para ser lançado na semana de 24 de outubro - sem novos bugs ou problemas. A Apple tem historicamente realizado lançamentos na semana de seus lançamentos em outubro - Mark Gurman (@markgurman) 10 de outubro de 2022

A atualização do iPadOS 16.1 é uma grande atualização para a Apple, até porque vem depois que a empresa pulou completamente o iPadOS 16. Questões como o Stage Manager para funcionar corretamente levaram a Apple a mudar o iPadOS 16 de seu lançamento habitual em setembro, optando por mudar diretamente para o iPadOS 16.1. A atualização deve chegar junto com o iOS 16.1, tendo o iOS 16 sido lançado em 12 de setembro.

O novo recurso Stage Manager é grande, trazendo pela primeira vez janelas multitarefa para o iPad. Mas, outros recursos como a capacidade de editar iMessages, e-mails não enviados e mais são todos notáveis - e recursos que os usuários de iPad quererão conferir o mais rápido possível.

Há algumas sugestões de que o lançamento do iPadOS 16.1 também poderia coincidir com o novo hardware. Já há rumores de que a Apple terá novos modelos de iPad em funcionamento, sem incluir os Pros atualizados do iPad com M2.

