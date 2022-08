Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está trabalhando em uma 10ª geração de seu iPad de nível básico e tem havido rumores que sugerem que a tábua terá um grande redesenho este ano.

Relatórios anteriores mostraram o dispositivo com bordas planas - como os modelos mais recentes do iPad mini e iPad Air - e uma câmera traseira dupla dentro de uma caixa em forma de pilha. O botão Touch ID home ainda estava presente na parte inferior da tela nesses relatórios.

-

Um relatório mais recente do site japonês Macotakara afirmou que o botão Touch ID poderia se mover para dentro do botão de energia - como o iPad Air e o iPad mini. Se fosse verdade - e estamos levando-o com uma pitada de sal por enquanto - ele veria as moldura ao redor da tela do iPad (10ª geração) ficarem mais uniformes como o resto do portfólio do iPad.

O relatório também afirma que a câmera FaceTime HD será muito diferente e potencialmente se moverá para o lado direito. Isto aparentemente porque quando em uso para recursos como as chamadas de vídeo FaceTime, faz mais sentido que o tablet seja paisagem em vez de retrato.

Macotakara diz no final do relatório que tudo permanece especulação e que os detalhes exatos são desconhecidos, por isso não estamos tomando isso como evangelho por enquanto. Mas há algo a ser dito para mover a câmera para o lado e isto só faria sentido do ponto de vista do design se o botão Touch ID home não estivesse mais no fundo, portanto não é completamente rebuscado.

Por enquanto, você pode ler todos os rumores e relatórios em torno do iPad da Apple (10ª geração) em nosso recurso separado.

Melhor comprimido 2022: Os melhores comprimidos da Apple, Amazon, Samsung e muito mais Por Conor Allison · 28 Julho 2022 Quais são as melhores pastilhas para comprar em 2022? Classificamos e classificamos as melhores opções neste guia abrangente.

Escrito por Britta O'Boyle.