(Pocket-lint) - A Apple oferece uma série de iPads em seu portfólio, desde o modelo de nível básico simplesmente chamado iPad, até os modelos de iPad Pro, todos cantando e todos dançando. Há também o iPad mini e o iPad Air que se encontram no meio do portfólio.

Vimos um novo iPad mini ao mesmo tempo em que o iPad (9ª geração) chegou no final de 2021, e vimos um novo iPad Air no início de 2022. Há rumores de que veremos uma atualização do iPad de nível básico antes do final do ano, ao lado de novos modelos de iPad Pro que você pode ler em nossa reportagem separada.

Aqui estamos focados no iPad (10ª geração). Isto é tudo o que temos ouvido até agora.

Setembro ou outubro de 2022

A partir de £319/$329?

a Apple normalmente realiza um evento por volta do mês de outubro para anunciar novos iPads e novos Macs. Dito isto, o iPad (9ª geração) - o predecessor do modelo de que estamos falando neste recurso - foi revelado junto com o iPad mini 6 em 24 de setembro, o que é um pouco mais cedo do que o normal.

Houve alguns rumores em torno da data de lançamento do iPad (10ª geração). Alguns relatos afirmam que ele aparecerá no final de outubro, enquanto outros dizem que podemos esperá-lo junto com os modelos do iPhone 14 em setembro. Atualmente, não há data oficial de evento definida para nenhum dos dois meses.

Em termos de preço, espera-se que o iPad de nível básico (10ª geração) permaneça exatamente isso, o modelo de nível básico. O modelo de 9ª geração começa atualmente em US$ 329 nos EUA e £ 319 no Reino Unido. Seria de se esperar um estádio semelhante para o modelo de 10ª geração.

Bordos planos

Identificação por toque

Corpo mais largo e mais esbelto

Há rumores de que o iPad de nível básico (10ª geração) está oferecendo um design renovado em comparação com seu predecessor.

Diz-se que o dispositivo terá bordas mais planas - muito parecidas com as encontradas no resto do portfólio de iPad da Apple - embora se espere que mantenha o botão Touch ID home na parte inferior do visor em vez de mudar para o design de luneta uniforme do iPad Air.

De acordo com relatórios, a 10ª geração do iPad medirá 248,62 x 179,50 x 6,98mm que é ligeiramente mais fino e largo que seu predecessor, que mede 250,6 x 174,1 x 7,5mm.

Também é alegado ter uma câmera traseira dupla em uma carcaça em forma de pilha na parte traseira em vez de um único sensor, o que será um movimento interessante dado que mesmo o iPad Air e o iPad mini têm sensores únicos.

Visor de 10,5 polegadas

Tom Verdadeiro

Compatibilidade com lápis de maçã

Diz-se que o iPad (10ª geração) terá uma tela maior que sua predecessora - que oferece uma tela Retina de 10,2 polegadas com uma resolução de 2160 x 1620 pixels, resultando em uma densidade de pixels de 264ppi.

Um relatório informou que a tela se expandirá para 10,5 polegadas - o que é o mesmo que o iPad Air (2022). Nada foi detalhado sobre a resolução, mas esperamos que a 10ª geração do iPad suporte o True Tone, assim como o Apple Pencil.

Com uma borda mais plana, é possível que o iPad (10ª geração) possa oferecer uma tira magnética na lateral, como o iPad Air, que permite que o Lápis da Apple da segunda geração se prenda e carregue na lateral.

Chip A14?

64/128GB de armazenamento

USB-C?

É afirmado que o iPad (10ª geração) funcionará no chip biônico A14, o que faz sentido, pois ainda seria uma atualização da 9ª geração, mas um passo abaixo do iPad Air que funciona no chip M1. É o mesmo chip que os modelos iPhone 12 e iPad Air (2020).

Ainda não ouvimos nenhum relato sobre as opções de armazenamento da 10ª geração do iPad, embora o modelo da 9ª geração comece em 64GB, com uma opção de 256GB também. Não seria muito surpreendente para a Apple ficar com o mesmo para manter os custos baixos, embora adoraríamos ver 128GB como o modelo base pelo mesmo dinheiro.

Relatórios afirmam que o iPad (10ª geração) mudará para USB Type-C para carregar sobre o Lightning, o que é possível. No entanto, nada é certo por enquanto.

Em termos de outro hardware, esperamos que um Smart Connector esteja presente novamente no modelo de 10ª geração, como estava no modelo de 9ª geração. Também esperamos que a câmera HD FaceTime de 12 megapixels esteja novamente presente, permitindo características como o Centre Stage.

Há rumores de que a tomada de fone de ouvido de 3,5mm será removida para o iPad da 10ª geração, embora, mais uma vez, isto não esteja confirmado por enquanto.

iPadOS 16

Não suporta algumas características

O iPad da Apple (10ª geração) será compatível com o iPadOS 16 quando for lançado no final deste ano. Portanto, ele oferecerá a mesma experiência de usuário que outros iPads do portfólio da empresa, embora perca algumas características.

Por exemplo, o Stage Manager só é compatível com os chips M1, portanto, a menos que o iPad (10ª geração) venha com o chip M1 - o que é improvável, pois isso o coloca em linha com o iPad Air - então ele não será capaz de suportar este recurso.

No entanto, há muitos outros recursos que vêm com o software, todos os quais você pode ler em nosso recurso separado.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o iPad de nível básico (10ª geração).

Um post no blog do Lanzuk na Naver afirmava que o iPad de nível básico poderia ser anunciado no "final de outubro".

Digitimes (via MacRumours) relatou vários detalhes sobre a 10ª geração do iPad, incluindo a idéia de seu lançamento em setembro.

MySmartPrice publicou algumas versões CAD do que se espera que seja o design para o próximo iPad de nível básico.

Escrito por Britta O'Boyle.