A Apple poderia realizar evento em outubro para novos iPads

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deverá realizar um evento em setembro para o lançamento dos modelos iPhone 14 e Apple Watch Series 8, mas um relatório sugere que também podemos esperar que um evento seja realizado em outubro.

Um post do Lanzuk no blog coreano Naver afirmou que a 10ª geração do nível de entrada do iPad poderia ser anunciada no "final de outubro", juntamente com os novos modelos iPad Pro.

A informação teria vindo de uma fonte de um fabricante chinês e, juntamente com a data de lançamento, o post também menciona algumas diferenças de design que podemos esperar do próximo nível de entrada no iPad.

Diz-se que ele oferecerá um design mais fino como o mini iPad, com uma "forma quadrada", embora suspeitemos que isso se refere às bordas planas que o resto do portfólio de iPad agora oferece, exceto para o modelo básico.

O post também sugere que o modelo de 10ª geração removerá a tomada de fone de ouvido de 3,5 mm, mudará para USB-C para carregar e oferecerá uma tela maior do que sua predecessora. Também é alegado ter uma câmera traseira protuberante e rumores anteriores sugerem que desta vez será uma câmera traseira dupla.

Finalmente, o correio de Lanzuk disse que o iPad (10ª geração) funcionaria no chip Bionic A14, enquanto os modelos iPad Pro são esperados para oferecer o chip M2.

Por enquanto, nada está confirmado, embora a Apple normalmente realize um evento em outubro para iPads e Macs para que este boato não seja muito rebuscado. Quanto às mudanças de design, já ouvimos algumas delas antes, então supomos que teremos que esperar para ver, mas pode ser um bom ano para o iPad de nível básico.

Escrito por Britta O'Boyle.