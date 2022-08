Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar seus próximos modelos de iPhone e Apple Watch em setembro, mas a empresa também deve estar trabalhando em um novo iPad de nível básico e um M2 iPad Pro.

Tem havido muitos rumores em torno do iPad Pro com chip M2, mas o último relatório está focado no iPad de nível básico, que estará em sua 10ª geração este ano.

O MySmartPrice conseguiu alguns renderizadores CAD do dispositivo de um fabricante de estojos e, embora eles mostrem as mesmas espessas moldura ao redor do visor e o botão Touch ID home restante, em vez das moldura uniformizadas que vimos no último iPad Air e iPad mini, há algumas diferenças de nota.

Parece que a 10ª geração do iPad pode oferecer bordas mais lisas do que seu predecessor, o que o tornaria semelhante ao resto da gama de iPad. Uma tela maior também é esperada e diz-se que é mais larga, embora mais fina que o modelo da 9ª geração, medindo 248,62 x 179,50 x 6,98mm.

Os renderizadores também mostram o iPad (10ª geração) com uma única câmera traseira e um flash em uma caixa em forma de pilha na parte traseira, o que seria uma mudança do modelo da 9ª geração que só tem uma única câmera traseira. Caso contrário, as grelhas dos alto-falantes são posicionadas na parte inferior, em ambos os lados da porta de carga, embora não esteja claro se a porta será do tipo Relâmpago ou USB tipo C.

Por enquanto, nada está confirmado, mas se estes renderizadores forem precisos, será bom ver o modelo de base do iPad mudando para o desenho plano que vimos em todo o restante do portfólio de produtos da Apple.

