A Apple adiará o lançamento do iPadOS 16 até outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O iPadOS 16 da Apple foi adiado e não será lançado ao mesmo tempo que o iOS 16 deste ano, ele foi reivindicado.

Desde o lançamento do iPadOS em 2019, o software para iPad chegou em sua forma final ao mesmo tempo em que o software iOS para iPhone. De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, porém, "pessoas com conhecimento do assunto" disseram que esse não será o caso para este ano.

Diz-se que enquanto o iOS 16 será lançado durante o período usual, que é setembro, quando os novos modelos de iPhone são lançados, o iPadOS 16 não aparecerá até outubro.

De acordo com Gurman, o atraso se deve em parte a algumas das novas e ambiciosas funcionalidades multitarefa que virão com a construção do software. O Stage Manager - sobre o qual você pode ler tudo em nosso recurso separado - teve algumas críticas durante a fase beta do iPadOS 16, com sugestões de uma interface confusa e falta de suporte.

Gurman também diz que o atraso permitiria que o software iPadOS 16 fosse lançado na mesma época que os novos iPads, que normalmente aparecem em outubro. Há rumores de que a Apple lançará um novo iPad Pro com um chip M2, o que faria sentido dado que o último iPad Air oferece atualmente o mesmo chip que o iPad Pro.

Diz-se também que haverá uma nova entrada para o iPad este ano, com USB Type-C para carregamento, como o iPad Air (2022).

Gurman disse em seu último boletim Power On que o atraso do software iPadOS 16 não é uma coisa ruim, com o qual concordaríamos. É melhor que esteja certo e funcione corretamente, além disso, faz sentido lançar o iPadOS 16 ao mesmo tempo que o MacOS Ventura quando o Stage Manager é um recurso tão importante.

No entanto, isso colocará alguns problemas, com alguns recursos do iOS 16 que provavelmente não funcionarão corretamente com iPads até a chegada do iPadOS 16, tais como o recurso Unsend Messages, iCloud Shared Photo Library e a capacidade de transferir chamadas FaceTime entre dispositivos.

Gurman disse que o watchOS 9 ainda será lançado ao mesmo tempo que o iOS 16 em setembro. Você pode ler tudo sobre as diferentes construções de software e quais recursos eles estão trazendo em nossos recursos de arredondamento separados.

Escrito por Britta O'Boyle.