Como dividir a tela no iPad para uma multitarefa eficiente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Houve um tempo em que não era possível dividir a tela em seu iPad e trabalhar em aplicativos separados ao mesmo tempo, mas tudo isso mudou quando a multitarefa foi introduzida no iPadOS 15.

Desde setembro de 2021, tem sido possível executar dois aplicativos lado a lado no iPad, bem como ter um aplicativo em uma janela flutuante ao lado de outro aplicativo. Ambos permitem que você trabalhe em Notes e Mail, por exemplo, ou navegue pelo Safari, enquanto envia mensagens a um amigo. É ótimo para trabalhar com eficiência, em vez de ter que pular constantemente entre aplicativos.

Veja aqui como dividir a tela no iPad.

Há algumas maneiras diferentes de realizar multitarefas no iPad, como mencionamos. Nós o levaremos através das duas principais maneiras de dividir sua tela para que você possa escolher qual é o caminho certo para você e o que você está planejando fazer.

Para dividir a tela no iPad e ter ambos os aplicativos compatíveis trabalhando lado a lado um ao lado do outro, siga as instruções abaixo:

Abra o primeiro aplicativo que você deseja usar Toque no botão multitarefa (três pontos cinzas) na parte superior da tela Toque no botão Split View no meio Escolha outro aplicativo de sua tela inicial O segundo aplicativo aparecerá lado a lado com o aplicativo orignal

Por padrão, os dois aplicativos selecionados aparecerão em uma divisão de 50:50, mas você pode mudar isso se quiser que um aplicativo ocupar um pouco mais de espaço na tela. Quando os dois aplicativos estiverem lado a lado, arraste a linha cinza dentro da barra preta no meio dos dois aplicativos à esquerda ou à direita para aumentar ou diminuir o espaço que cada aplicativo está usando na tela.

Você pode usar a opção Slide Over em vez da opção Split View. Se você selecionar esta opção, o aplicativo original selecionado flutuará sobre o segundo aplicativo selecionado e você poderá arrastá-lo ao redor da tela.

Para usar a opção Slide Over, siga as instruções abaixo:

Abra o primeiro aplicativo que você deseja usar que eventualmente acabará em uma caixa flutuante sobre o outro aplicativo. Toque no botão multitarefa (três pontos cinzas) na parte superior da tela Toque no botão Deslizar sobre a direita das três opções Escolha outro aplicativo de sua tela inicial O segundo aplicativo tomará conta da tela com o aplicativo original aparecendo em uma caixa menor na parte superior

Uma vez terminadas as multitarefas e você quiser voltar a usar apenas um aplicativo em seu iPad em vez de dois, isto é agradável e simples.

Toque no botão multitarefa (três pontos cinzas) na parte superior da tela do aplicativo que você deseja manter aberto. Toque no botão de visão completa à esquerda das opções A segunda aplicação que você estava usando será encerrada

Se você quiser mudar um dos aplicativos que você tem usado no Split View para um aplicativo diferente, você precisará arrastar o aplicativo que você não quer mais abrir do topo. Você poderá então escolher um aplicativo diferente para usar na Visão dividida a partir de sua tela inicial.

Escrito por Britta O'Boyle.