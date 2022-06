Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple atualizará sua linha iPad Pro ainda este ano, adicionando o sistema M2-on-chip à mistura.

Mark Gurman, da Bloomberg, dobrou sua previsão de março de que a Apple adicionará seu último silício aos próximos modelos iPad Pro. Ele também revelou que eles manterão os mesmos tamanhos de display que os atuais dispositivos M1: de 11 e 12,8 polegadas.

É improvável que uma versão de 14 ou mesmo 15 polegadas seja lançada em 2022.

Escrevendo em seu boletim Power On, Gurman também revelou os números dos modelos para os novos Pros do iPad. Eles são designados internamente como J617 e J620.

Ele afirma que o impulso deles para o chip M2 é em parte para melhor apoiar o Stage Manager - o novo recurso multitarefa da Apple que vem com o iPadOS 16 por volta do dia 16 de setembro. O Stage Manager também trabalhará com os modelos M1 iPad Pro, naturalmente, bem como com o recém-lançado iPad Air.

Espera-se também um novo iPad de nível básico, mas ele não suportará o Stage Manager, como se diz que funciona com o chipset A14. Embora Gurman entenda que ele mudará para USB-C em vez de Lightning (como seu predecessor) para cumprir com as novas regras da UE sobre plataformas de carregamento.

Certamente parece ser um Q3 ocupado para a Apple que está chegando.

Escrito por Rik Henderson.