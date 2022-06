Parece que os iPads deixarão de funcionar como hubs domésticos inteligentes com iOS 16

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Normalmente as atualizações de software introduzem novas características. Elas não as tiram. Mas esse não parece ser o caso do iOS 16.



Começando com a próxima grande atualização dos sistemas operacionais iPhone e iPad, a Apple não permitirá mais que você use um iPad como um hub doméstico inteligente para controlar os acessórios do HomeKit, de acordo com o MacRumors.

Ele encontrou texto na segunda versão beta do iOS 16 para desenvolvedores que descreve a mudança. "Um hub doméstico é necessário para tirar proveito de recursos como receber notificações de acessórios e permitir que outras pessoas controlem sua casa", texto no aplicativo Home, relatado. "Você não poderá visualizar casas compartilhadas até que essas casas também sejam atualizadas para o último HomeKit. O iPad não será mais suportado como um hub doméstico".

Então, o que isso significa? Se você atualizar para o iOS 16 (e iPadOS 16, presumivelmente), você precisará usar um HomePod, HomePod mini, ou Apple TV como seu hub doméstico inteligente - ao invés de seu iPad.

A Apple ainda não confirmou esta mudança, mas a página da web de pré-visualização do iOS 16 agora diz "apenas a Apple TV e o HomePod são suportados como hubs domésticos", o que sugere que a Apple está removendo o suporte para iPads.

Para talvez compensar os usuários, a Apple está carregando o iOS 16 com um aplicativo Home renovado com novas seções de categoria. O iOS 16 também irá eventualmente adicionar suporte para o padrão de conectividade doméstica inteligente Matter.

Escrito por Maggie Tillman.