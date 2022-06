Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple poderá atualizar seu modelo básico de iPad com USB-C em algum momento deste outono. Isso mesmo: A empresa baseada em Cupertin poderia finalmente abandonar a porta Lightning de uma década em seu tablet de nível básico, relatórios 9 a 5Mac.

A Apple já oferece o USB-C em seus modelos mais recentes de iPad, permitindo conectar o tablet diretamente aos monitores e obter transferências de dados mais rápidas com outros periféricos. Tenha em mente que a base atual do iPad (9ª geração) é o último tablet da Apple a oferecer o Lightning. É também o último a oferecer um botão home e alguns outros recursos que agora estão ficando um pouco longos no dente.

No entanto, há rumores de que o novo iPad base que virá no final deste ano estará recebendo upgrades adicionais além do USB-C. Por exemplo, ele pode embalar uma tela maior com a mesma resolução encontrada no iPad Air. Ele também poderia obter o chip biônico A14 da quarta geração da Air. Até se fala que o 5G virá para os modelos celulares.

Ainda não está claro se a Apple irá atualizar o design do iPad base no final deste ano. Algumas pessoas também gostariam de ver o suporte para o Magic Keyboard ou o Pencil de segunda geração.

Escrito por Maggie Tillman.