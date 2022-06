Requisitos do sistema iPadOS 16: Será executado em seu iPad?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple apresentou o iPadOS 16 durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC ) no início de junho, detalhando uma série de características que chegarão aos iPads compatíveis no final deste ano.

Um recurso chamado Stage Manager foi anunciado com o iPadOS 16, ao lado de um aplicativo meteorológico (finalmente), atualizações para Fotos, Mensagens e Correio e um novo aplicativo de produtividade Freeform.

Você pode ler tudo sobre os novos recursos em nosso iPadOS 16, mas a grande questão pode ser se seu iPad é compatível com os novos recursos. Continue lendo para saber.

O próximo software iPad da Apple suportará a maioria dos iPads mais recentes, embora não todos.

A lista completa de iPads compatíveis é a seguinte:

iPad Pro (todos os modelos)

iPad Air (3ª geração)

iPad Air (4ª geração)

iPad Air (5ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (7ª geração)

iPad (8ª geração)

iPad (9ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini (6ª geração)

Se você não tem certeza do iPad que tem, você pode descobrir de duas maneiras. Procure o número do modelo na parte de trás do seu iPad na parte inferior e depois correlacione-o com o site da Apple para descobrir qual é o iPad.

Alternativamente, abra Configurações > toque em Sobre. Procure o número do modelo na seção superior. Se o número que você vê tiver uma barra, toque nela para revelar o número do modelo, que tem uma letra seguida de quatro números e nenhuma barra. Você precisará então ir novamente ao site da Apple para fazer corresponder o número do modelo com o nome do iPad.

Infelizmente a resposta a esta pergunta depende de qual modelo de iPad você tem. Por exemplo, o Stage Manager requer o iPad Air (5ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) ou iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração).

O Modo de referência na tela só está disponível no iPad Pro 12,9 polegadas com tela Liquid Retina XDR, enquanto o Modo de escala da tela precisa do iPad Air (5ª geração), iPad Pro 12,9 polegadas (5ª geração) e iPad Pro 11 polegadas (3ª geração). Há um par de outros recursos que precisam de um iPad com um chip biônico A12 ou biônico A13, então é algo a se ter em mente se você tiver um modelo mais antigo.

Escrito por Britta O'Boyle.