(Pocket-lint) - A Apple apresentou seu último software para iPhone, Apple Watch, Mac e iPad durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), no início de junho.

Há muitos recursos chegando ao seu iPhone no final deste ano com o iOS 16 e alguns recursos extras chegando ao seu relógio Apple com o watchOS 9, mas há alguns novos recursos indo para o iPad também com o iPadOS 16.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre o iPadOS 16, incluindo quando ele deverá ser lançado, quais características ele trará ao seu iPad, como você pode experimentá-lo e quais modelos de iPad são compatíveis.

Data de revelação: 6 de junho de 2022

de junho de 2022 Data de lançamento: setembro de 2022 (TBC)

A Apple anunciou a próxima grande atualização de software para o iPad durante a WWDC na forma do iPadOS 16. A prévia foi revelada em 6 de junho de 2022, com a versão beta do desenvolvedor disponível para download agora. O beta público estará disponível a partir de julho de 2022, e o iPadOS 16 será então lançado em seu formato oficial "neste outono".

É provável que "este outono" seja setembro de 2022, cerca de uma semana após os próximos modelos do iPhone e do Apple Watch serem revelados. Ainda não há uma data específica para esses dispositivos, embora com base em padrões de lançamento anteriores, prevemos que esse lançamento ocorrerá em 13 de setembro, portanto, esperaríamos ver o lançamento do iPadOS 16 por volta de 20 de setembro de 2022. Nada está confirmado até o momento.

A versão beta do desenvolvedor iPadOS 16 está disponível para download agora, mas a versão beta pública ainda não está disponível. Deve ser em julho de 2022 e quando for, deve levar cerca de cinco minutos para ficar pronto para funcionar.

Você precisará se juntar primeiro ao programa de software beta da Apple, após o qual você poderá instalar quaisquer betas disponíveis para teste, incluindo iOS 16 e watchOS 9. Temos um guia que explica como instalar um iPadOS beta público, se você precisar de ajuda extra quando ele estiver disponível.

A Apple normalmente oferece vários anos de atualizações de software para seus dispositivos, mais do que a maioria dos fabricantes de Android. Mas se seu iPad não está na lista, é provavelmente porque seu hardware não é poderoso o suficiente para rodar algumas das funcionalidades. Ocasionalmente, seu iPad pode ser compatível com o software, mas não com recursos específicos.

Aqui está a lista completa de iPads compatíveis com o iPadOS 16 quando ele for lançado no final deste ano:

iPad Pro (todos os modelos)

iPad Air (3ª geração e posterior)

iPad (5ª geração e posteriores)

iPad mini (5ª geração e posterior)

Aqui estão todas as características que virão ao seu iPad no final deste ano. Infelizmente, o iPad não obtém os recursos de Tela de trava que o iPhone obterá com o iOS 16, mas obtém muitas das funcionalidades do iOS 16 e alguns extras.

Um recurso chamado Stage Manager chegará com o iPadOS 16, permitindo que você tenha janelas sobrepostas em uma única visualização - como o Mac - pela primeira vez no iPad, permitindo também redimensionar janelas e alternar entre aplicativos com um toque. Até quatro aplicativos podem ser abertos ao mesmo tempo.

Você pode ler tudo sobre o Stage Manager em nosso recurso separado para obter o mínimo de informação sobre o que ele vai permitir. Esta é uma das maiores mudanças do iPad com o iPadOS 16.

As fotos estão recebendo algumas mudanças, incluindo a Biblioteca de Fotos Compartilhadas iCloud que permite compartilhar fotos e vídeos facilmente com outras cinco pessoas. Você poderá escolher o que incluir com base na data de início ou nas pessoas nas fotos e todos têm permissões iguais para adicionar, editar e excluir fotos na biblioteca compartilhada.

Haverá até mesmo um botão no aplicativo da câmera que permite tirar uma foto e adicioná-la diretamente à biblioteca de fotos compartilhada.

Com o iPadOS 16, você poderá editar uma mensagem no iMessage até 15 minutos após o seu envio. Você também poderá cancelar o envio de uma Mensagem e marcar qualquer linha de Mensagem como não lida.

Outras mudanças nas Mensagens incluem a adição do SharePlay - anteriormente restrito ao FaceTime - que permite que você assista a algo diretamente nas Mensagens em sincronia com um amigo, enquanto continua sua conversa de mensagem.

Além disso, você poderá compartilhar notas, apresentações, lembretes, grupos de guia Safari e muito mais em Mensagens com o iPadOS 16 para começar a colaborar instantaneamente e ver atualizações sobre projetos compartilhados no tópico.

Há uma série de mudanças no Mail, incluindo a capacidade de agendar e-mails e e-mails não enviados. Há também uma melhor busca com o iPadOS 16 e o Mail irá alertá-lo se você esquecer um anexo também.

O iPadOS 16 traz um par de atualizações em privacidade e segurança. As fotos escondidas e os álbuns de fotos recentemente excluídos serão bloqueados por padrão e você também poderá bloquear uma nota com identificação facial, identificação por toque ou sua senha, ao invés de ter que lembrar de uma senha diferente.

Com o iPadOS 16, há um recurso chamado Passkeys vindo para o Safari que oferece uma maneira mais segura e fácil de se conectar. Há também grupos de guias compartilhados chegando, permitindo compartilhar guias e marcadores, enviar mensagens e iniciar o FaceTime diretamente do Safari.

O iPadOS 16 finalmente trará o aplicativo Weather do iPhone para o iPad, oferecendo atualizações minuto a minuto, previsões de 10 dias e detalhes sobre a qualidade do ar, previsões locais e muito mais, através de módulos de previsão.

Um recurso chamado Display Scaling Mode está chegando ao iPad com iPadOS 16, permitindo que você altere a resolução do seu monitor para caber mais na tela. Ao aumentar a densidade de pixels da tela, você pode ver mais em seus aplicativos - útil ao usar o Split View.

O iPad Pro de 12,9 polegadas também será capaz de exibir cores de referência para padrões de cores populares, bem como formatos de vídeo SDR e HDR com o iPadOS 16.

Os jogos também recebem uma atualização com o iPadOS 16, com um painel do Game Center redesenhado que permite que você veja como os de seus amigos estão se saindo e concorra com a alta pontuação deles. O SharePlay também está chegando aos jogos com o iPadOS 16, permitindo que você participe e joguem juntos. Durante um jogo multiplayer que usa Game Center, você poderá iniciar uma sessão SharePlay e trazer facilmente seus amigos.

Há algumas atualizações chegando ao Live Text, incluindo a capacidade de pausar um vídeo em qualquer quadro que contenha texto para copiar, traduzir, olhar para cima e compartilhar. Há também ações rápidas que tornam mais fácil ligar para números de telefone, visitar websites, converter moedas e traduzir idiomas.

Para Visual Look Up - que é uma ótima característica - você será capaz de levantar o objeto de uma imagem, ou isolar um objeto removendo o fundo.

O aplicativo Home foi redesenhado para iPadOS 16 com uma nova aba Home para navegar facilmente pelos dispositivos domésticos inteligentes, bem como uma nova visão multicâmera e novas categorias para clima, luzes e segurança. A compatibilidade de materiais também estará chegando.

Várias atualizações estão chegando ao Compartilhamento Familiar com o iPadOS 16, incluindo a gestão mais fácil das contas de crianças. Haverá uma Family Checklist que oferecerá dicas e sugestões para obter o máximo do Compartilhamento Familiar, como a atualização das configurações das crianças à medida que elas envelhecem. Haverá também uma opção de início rápido para configurar facilmente um novo iPhone ou iPad para seu filho com todos os controles parentais apropriados já existentes.

Freeform é um aplicativo de produtividade que será lançado ainda este ano, permitindo que você faça esboços e anotações com o Lápis da Apple, compartilhe arquivos e insira links, documentos, vídeo e áudio na web. Você poderá convidar colaboradores, compartilhar um link e começar a trabalhar em conjunto imediatamente. À medida que as pessoas acrescentam pensamentos e adições, você pode ver as mudanças em tempo real.

O FaceTime recebeu uma grande atualização no iPadOS 15, mas o iPadOS 16 traz a Handoff. Isto significa que você pode alternar entre seu Mac, iPhone e iPad com apenas um toque, e um fone de ouvido Bluetooth conectado também muda.

