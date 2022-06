iPadOS 16 provocou durante a WWDC com uma faixa de novas funcionalidades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou alguns dos novos recursos que virão para o iPad em seu próximo lançamento do sistema operacional. Seu iPadOS 16 receberá uma faixa completa de ferramentas e utilitários adicionais.

A colaboração é uma delas, que permite que um usuário colabore mais facilmente a partir dos aplicativos. Um grupo aparece dentro da barra de ferramentas de um aplicativo e documento suportado, e você pode iniciar uma chamada FaceTime com todos no grupo sem a necessidade de sair do aplicativo.

Além disso, você pode compartilhar documentos e projetos de dentro de um grupo FaceTime. Ele funcionará principalmente nos próprios aplicativos da Apple, tais como Safari e Notes, mas os desenvolvedores de terceiros também podem incorporá-lo em seus próprios aplicativos através de uma nova API.

Os jogos também recebem um impulso, com "Atividade" sendo adicionada ao painel do Game Center para que você saiba o que seus amigos estão jogando. Enquanto o SharePlay também está chegando aos jogos que possuem suporte ao Game Center, para que você possa jogar ou assistir junto com outros.

Uma tonelada de pequenos ajustes foi adicionada especificamente ao iPadOS 16, incluindo o sistema de desfazer e refazer.

Haverá também o Modo de Referência chegando aos dispositivos iPad Pro com displays Liquid Retina, para garantir que o espaço de cores seja tão preciso quanto pode ser para os profissionais.

E, graças ao chip M1 no iPad Air e iPad Pro, outro novo recurso do Mac também está chegando - o Stage Manager.

Ele permite que um usuário execute oito aplicativos em diferentes janelas, com uma doca visível de aplicativos usados à esquerda e o aplicativo principal rodando no meio. Você pode até mesmo sobrepor janelas e passar entre elas.

A versão de consumo do iPadOS 16 não será lançada até o outono, mas a versão beta pública estará disponível em julho.

Escrito por Rik Henderson.