(Pocket-lint) - Detalhes sobre o iPadOS 16 vazaram antes da WWDC 2022.

A Apple deve realizar sua Conferência Mundial de Desenvolvedores anual dentro de poucos dias. Agora, Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que a empresa baseada em Cupertino revelará uma grande atualização de software para o iPad durante o evento. A atualização, iPadOS 16, fará com que os tablets da Apple funcionem mais como laptops. Mais especificamente, a atualização abrirá uma nova interface multitarefa com mais opções de redimensionamento. Atualmente, você pode usar aplicativos em tela cheia ou lado a lado no Split View. A função Slide Over permite visualizar também uma versão mais estreita de um terceiro aplicativo.

Mas a próxima atualização do iPadOS tornará mais fácil mover-se entre aplicativos e ver quais deles você tem aberto.

Separado do relatório da Bloomberg, Steve Troughton-Smith identificou um código que sugere que a Apple pode permitir janelas completamente redimensionáveis no iPadOS.

Eu sei que é melhor do que ficar animado com as melhorias no iPad, porque já fomos queimados tantas vezes...



Mas o WebKit acabou de adicionar infra-estrutura para um 'modo multitarefa' no iOS que certamente parece ser um alternador de sistema que permite janelas red imensionáveis livremente - Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 26 de maio de 2022

A versão TL;DR é que a Apple certamente mostrará o que está por vir para os sistemas operacionais iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Gurman disse anteriormente que o iOS 16 para iPhone adicionará recursos de saúde, notificações atualizadas, novos recursos iMessage, suporte para telas sempre ligadas e uma tela de bloqueio atualizada com widgets.

