Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou seu portfólio de iPads com o iPad Air em março de 2022, apresentando o mesmo chip dos modelos iPad Pro de 2021.

Com as duas gamas oferecendo muitas semelhanças , o que os próximos modelos do iPad Pro trarão para a festa para se diferenciar novamente e fazer jus ao nome "Pro"?

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os modelos iPad Pro 2022 da próxima geração.

esquilo_widget_6643109

outubro de 2022?

O Apple iPad Pro de 11 polegadas e o iPad Pro de 12,9 polegadas foram revelados em maio de 2021, embora não haja uma linha do tempo específica com os modelos do iPad Pro, como existe no iPhone , por exemplo.

A 4ª geração do iPad Pro foi anunciada em março de 2020, por exemplo, enquanto a 3ª geração foi anunciada em novembro de 2018. Como o padrão principal não é um mês de lançamento específico, mas mais que as gerações são lançadas com mais de um ano de intervalo, é possível que poderia ver a 6ª geração no final de 2022.

A Apple normalmente realiza um evento ou alguns eventos no outono, geralmente por volta de setembro e outubro, então não ficaríamos surpresos ao ver os próximos modelos do iPad Pro revelados. Por enquanto, nada é oficial, nem será por vários meses.

Em termos de preço, o iPad Pro de 11 polegadas começa em US$ 799 nos EUA e £ 749 no Reino Unido , enquanto o iPad Pro de 12,9 polegadas começa em US$ 1.099 nos EUA e £ 999 no Reino Unido . Esperamos uma estimativa semelhante para os novos modelos.

Semelhante aos modelos 2021

Liga de titânio?

Câmera traseira tripla

Molduras mais finas

Rumores sugerem que os iPad Pros de próxima geração serão bastante semelhantes aos seus antecessores, embora tenha sido dito que eles podem ser construídos em liga de titânio para melhor durabilidade e resistência a arranhões e apresentam molduras mais finas ao redor da tela.

Caso contrário, parece que podemos esperar bordas planas e um entalhe na parte superior da tela para permitir o Face ID e a câmera frontal. No entanto, fala-se de uma lente de câmera extra, com renderizações sugerindo uma câmera traseira tripla em uma caixa de câmera quadrada no canto superior direito.

Tamanhos de 12,9 polegadas / 11 polegadas

Mini-LED em ambos

Também falar de OLED LTPO

Houve uma série de rumores contraditórios em torno das telas para a próxima geração de iPad Pros. Alguns rumores sugerem que tanto o modelo de 12,9 polegadas quanto o modelo de 11 polegadas mudarão para telas OLED LTPO, enquanto continuam a oferecer ProMotion e uma taxa de atualização variável .

Outros rumores disseram que o de 12,9 polegadas permanecerá como está com sua tela mini-LED, enquanto o modelo de 11 polegadas verá uma mudança para o mini-LED para combinar com o modelo maior, sem optar pelo OLED desta vez.

De qualquer forma, espera-se que o dimensionamento continue, com um modelo de 12,9 polegadas e um modelo de 11 polegadas.

chip M2

Armazenamento de até 2TB

MagSafe

Com base nos vazamentos até agora, os modelos de próxima geração do iPad Pro virão com o chip M2 há muito rumores. Pensa-se que este chip oferecerá a mesma CPU de oito núcleos que o chip M1, mas será mais rápido graças a um novo processo de fabricação de 4 nanômetros.

Também é dito que os próximos modelos do iPad Pro contarão com MagSafe , como os modelos iPhone 12 e iPhone 13 . Se for esse o caso, esperamos ver vários acessórios para aproveitar o recurso, talvez como um suporte para permitir que os modelos do iPad Pro sejam usados como tela com teclado e mouse Bluetooth ou trackpad, por exemplo .

Não foi mencionado muito mais em termos de hardware, embora, como os modelos atuais do iPad Pro estejam disponíveis em opções de armazenamento de 128 GB a 2 TB, esperamos o mesmo para qualquer novo modelo.

Traseira tripla?

Sensor LiDAR

Uma câmera traseira tripla foi reivindicada para a parte traseira dos próximos modelos do iPad Pro, o que seria uma pequena atualização em relação aos modelos atuais, que possuem apenas duas lentes.

O vazamento sugerindo que o sistema de câmera tripla não especificou a composição das lentes, embora dissesse que um sensor LiDAR era esperado. Caso apareça um sistema de câmera tripla, esperamos uma configuração semelhante aos modelos do iPhone 13 Pro com sensor principal, sensor ultra amplo e sensor de telefoto.

Na frente, é provável que continuemos vendo pelo menos o sensor de 12 megapixels, com recursos como o Center Stage .

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos modelos do iPad Pro 2022.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou em seu boletim Power On de 27 de março que espera que os próximos modelos do iPad Pro sejam lançados no outono e venham com o chip M2 há muito rumores.

O vazador @dylandkt twittou que o iPad Pro de 11 polegadas deve receber uma atualização para uma tela mini-LED como o modelo de 12,9 polegadas em 2022. A conta do Twitter foi excluída desde então.

Imagens vazadas compartilhadas pelo site chinês MyDrivers sugeriram que o próximo modelo do Apple iPad Pro contará com um entalhe de tela para acomodar sensores frontais, uma configuração de câmera tripla na parte traseira, molduras mais finas e um design semelhante ao iPhone 13 da Apple.

Apesar dos relatórios apontarem para a Apple expandindo o mini-LED para o iPad Pro de 11 polegadas e talvez até um iPad Air atualizado ao longo de 2022, especialistas em exibição e especialistas agora estão identificando 2023 a 2024 como o ano em que a Apple finalmente trará OLED para o iPad - provavelmente começando com o modelo de 12,9 polegadas.

Um relatório do confiável analista da Apple, Ming-Chi Kuo , afirma que a empresa decidiu se concentrar na implementação de mini-LED em toda a linha, em vez de mudar para OLED.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 · O Prime Day 2021 já começou!

Apesar de muitos rumores indicando que uma tela OLED chegaria à próxima geração do iPad Pro, um relatório sugeriu que a tecnologia não chegará aos tablets da Apple até 2022. Em vez disso, os dispositivos enfrentam uma atualização temporária para telas Mini-LED antes de fazer o total transição para o OLED mais avançado em 2022. No entanto, apenas o modelo de 12,9 polegadas recebeu o tratamento mini-LED em 2021.

Escrito por Britta O'Boyle.