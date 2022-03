Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple recentemente atualizou seu portfólio de iPad com o iPad Air com o mesmo processador M1 dos modelos do iPad Pro , mas o relatório mais recente sugere que as duas faixas não compartilharão semelhanças por muito tempo.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou em seu boletim Power On mais recente que espera que os próximos modelos do iPad Pro sejam lançados no outono e venham com o chip M2 há muito rumores, oferecendo uma atualização de energia nos modelos atuais do iPad Pro e no novo iPad Air .

Gurman - que tem um histórico muito bom em relação aos dispositivos da Apple - também sugere que os próximos modelos do iPad Pro virão com a tecnologia de carregamento indutivo MagSafe da empresa - um recurso oferecido nos modelos iPhone 12 e iPhone 13 .

No momento, não está claro se os modelos do iPad Pro verão alterações no design além do aumento de energia esperado. Atualmente, eles oferecem molduras muito finas ao redor da tela e um entalhe na parte superior para acomodar o Face ID . O iPad Air e o iPad mini também possuem molduras superfinas ao redor da tela, imitando os modelos do iPad Pro, mas não possuem um entalhe e Face ID, oferecendo o Touch ID no botão liga / desliga.

Não há muitos rumores sobre o chip M2 até agora, embora se diga que ele tem a mesma CPU de oito núcleos que o chip M1, mas é mais rápido graças a um novo processo de fabricação de 4 nanômetros.

Normalmente, a Apple realiza um evento em outubro para iPads, então esperamos que os novos modelos do iPad Pro apareçam em algum momento.

Escrito por Britta O'Boyle.