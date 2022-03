Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPad Air 2022 foi lançado na última sexta-feira, 18 de março, e as pré-encomendas começaram a chegar em todo o mundo.

No entanto, eles logo foram seguidos por alguns relatos de que a qualidade de construção não é tão boa quanto o modelo anterior da Apple . De fato, alguns proprietários reclamaram que seu novo iPad rangeu audivelmente quando usado fora de um estojo de proteção.

Devemos admitir que não tivemos nenhum desses problemas com o modelo que analisamos recentemente, mas um tópico do Reddit apareceu com várias reclamações.

"Encomendei e recebi dois iPad Air 2022 azuis hoje e estou um pouco chocado", escreveu o usuário mezzox3312. "A placa traseira de alumínio é muito mais fina do que no iPad 4 que eu também tenho. Você quase pode sentir a bateria através da placa quando você segura o dispositivo. Ambos os iPads têm a mesma sensação e estão fazendo barulhos quando você os segura."

A postagem foi seguida por outro usuário, PalmTree888, que também enviou um vídeo para o YouTube Shorts de um novo iPad com o mesmo problema. Você pode vê-lo aqui .

Vários outros também postaram que seus novos modelos do iPad Air pareciam mais frágeis do que a variante de 2020. No entanto, também houve outros afirmando que o mesmo dispositivo parecia bom para eles.

Vale a pena notar, portanto, que pode ser apenas um lote defeituoso que foi recebido por alguns usuários e a maioria acaba bem. Como dissemos acima, nós mesmos não passamos pelo mesmo problema.

Além disso, se o seu iPad Air ranger ou se mexer de alguma forma, recomendamos que você entre em contato com o atendimento ao cliente da Apple ou com a Genius Bar local.

Escrito por Rik Henderson.