(Pocket-lint) - A Apple anunciou um iPad Air de quinta geração - um que roda no mesmo chip M1 dos modelos iPad Pro e também suporta conectividade 5G.

Revelado como parte do evento 'Peek Performance' da Apple em 7 de março, a empresa afirma que o novo tablet dá um grande salto em relação aos modelos Air anteriores.

O dispositivo de 10,9 polegadas começa em $ 599 / £ 569 / € 699 e está disponível para pré-encomenda aqui antes da data de venda de 18 de março. Ele também vem em cinco acabamentos diferentes - cinza espacial, luz das estrelas, rosa, roxo e azul - com armazenamento de 64 GB ou 256 GB.

O aumento de desempenho anunciado, é claro, é em grande parte devido à introdução do chip M1, que a Apple diz que fornece um aumento de 60% no desempenho em relação ao iPad Air 4 . A GPU de 8 núcleos, a empresa também observa, garante que os gráficos possam ser entregues duas vezes mais rápido que no modelo 2020.

Para aqueles que optarem pelo modelo Wi-Fi e Celular do iPad Air 5 (disponível a partir de $ 749 / £ 719 / € 869), ele também poderá aproveitar os poderes celulares do 5G. Isso fornece um impulso crucial para quem deseja um slate que possa atingir o pico de conectividade em movimento sem se estender ao preço pedido do iPad Pro.

E embora os saltos de desempenho e o suporte 5G sejam as principais adições da nova geração, há mais algumas coisas que a Apple lançou lá.

Uma câmera frontal de 12MP também possui e, dado o suporte ao Center Stage , agora significa que todos os modelos de iPad oferecem a capacidade de a câmera manter o usuário na foto enquanto se move. Isso se soma à câmera de 12MP na parte traseira do iPad Air, que permite vídeo 4K, digitalização de documentos e suporte a AR.

Curiosamente, a porta USB-C agora também é duas vezes mais rápida que a geração anterior, permitindo transferências de dados de até 10 Gbps. Isso deve garantir que as importações de arquivos grandes de vídeo ou foto sejam concluídas mais rapidamente, o que é um impulso útil, considerando o número de outros dispositivos e acessórios aos quais o novo iPad Air pode se conectar.

Naturalmente, o iPad Air 5 também não foi a única coisa que a Apple anunciou durante seu evento, com a cortina também puxada para trás no iPhone SE (2022) , Apple Mac Studio e um Studio Display .

Escrito por Conor Allison.