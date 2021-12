Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple atualize o iPad Pro em 2022 , e renderizações do dispositivo ainda a ser confirmado surgiram online recentemente.

De acordo com imagens recém-vazadas compartilhadas pelo site chinês MyDrivers , o próximo modelo Apple iPad Pro terá um entalhe na tela para acomodar sensores frontais, uma configuração de câmera tripla na parte traseira, engastes mais finos e um design semelhante ao iPhone 13 da Apple.

O próximo iPad Pro também pode apresentar uma construção em liga de titânio, para fornecer melhor durabilidade e resistência superior a arranhões.

Quanto às câmeras no convés, as renderizações indicam que o módulo da câmera traseira do iPad Pro pode vir com um sensor LiDAR , que proporcionaria uma melhor experiência de realidade aumentada no tablet. Outras especificações de câmera para o próximo iPad Pro ainda não são conhecidas.

Ecoando rumores anteriores , o relatório com essas renderizações vazadas afirmava que a série 2022 do iPad Pro provavelmente será lançada em modelos de 11 e 12,9 polegadas com telas OLED. As telas serão, na verdade, um display LTPO com tecnologia OLED de camada dupla, acrescentou o relatório.

Tenha em mente que a Apple ainda não confirmou nenhuma informação sobre sua linha de iPad Pro para o próximo ano. Isso significa que tudo sobre esse último vazamento, incluindo os renderizadores, está sujeito a alterações e pode não vir a ser concretizado.