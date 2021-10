Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, rumores pareciam indicar que a Apple estava descartando seus planos de trazer a tecnologia de tela OLED para a linha do iPad em favor do mini-LED - encontrado exclusivamente no mais recente iPad Pro de 12,9 polegadas.

Apesar de relatos apontarem para a expansão dos mini-LEDs da Apple para o iPad Pro de 11 polegadas e talvez até mesmo para um iPad Air atualizado ao longo de 2022, especialistas em exibição e usuários internos estão agora identificando 2023-2024 como o ano que a Apple acabará por trazer OLED para o iPad - muito provavelmente começando com o modelo de 12,9 polegadas.

A chave aqui é a insistência da Apple em implementar apenas um display OLED com tecnologia LTPO, que para os não iniciados, é uma maneira elegante de dizer que oferece taxas de atualização variáveis sem a necessidade de hardware interno extra normalmente necessário para esses tipos de monitores.

A Apple já começou a utilizar LTPO OLEDs em sua mais recente linha do iPhone 13 Pro , que é um dos principais motivos pelos quais oferece uma duração de bateria surpreendente . A essência disso é que, devido à natureza variável inerente do display LTPO, sempre que você está lendo texto ou olhando para uma imagem estática, o dispositivo reduz a taxa de atualização para quase uma parada - cerca de 10Hz. No entanto, quando você começa a rolar rapidamente pelo texto, pode aumentar para 120Hz.

Isso não só permite uma experiência de aparência muito mais suave e rápida, como também ajuda a estender a vida útil da bateria. Digamos que você esteja transmitindo um filme pela HBO Max em um iPhone 13. Como a maioria dos filmes é filmada a 24 FPS, o iPhone irá corresponder automaticamente à taxa de quadros e atualizar a tela apenas 24 vezes por segundo - ou seja, 24Hz. Em uma tela não LTPO, você está preso a 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz constantes, dependendo da tecnologia.

No papel, parece lógico para a Apple finalmente se mover no sentido de expandir o OLED para toda a linha de iOS e iPadOS (pelo menos em seus níveis de luxo), considerando que o sucessor do OLED - micro-LED - ainda está a muitos anos de distância.