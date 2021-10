Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Circularam rumores de que a Apple estava planejando implementar um display OLED em um futuro modelo de iPad - seja o iPad Pro inicialmente ou o iPad Air, permaneceu desconhecido - no entanto, um novo relatório do confiável analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirma que a empresa no final das contas decidiu descartar esses planos em favor de se concentrar na implementação de mini-LED em toda a linha.

No momento, a Apple atualmente usa dois tipos de tecnologias de exibição modernas junto com os painéis LCD padrão encontrados nos modelos de baixo custo do iPad e linha Mac - OLED, a oferta mais premium usada na série iPhone 13 e Apple Watch , e mini-LED , encontrado exclusivamente no mais recente iPad Pro de 12,9 polegadas.

O OLED usa técnicas de escurecimento pixel a pixel, o que significa que a qualidade da imagem está em alta com pretos perfeitos e cores vivas. A desvantagem, no entanto, é que as telas OLED de longo prazo correm o risco de queimar permanentemente. O mini-LED, por outro lado, usa a tecnologia LCD tradicional com zonas de dimerização locais. Embora o mini-LED ainda crie a oportunidade de replicar pretos verdadeiros, não será tão preciso quanto o OLED, o que significa que o florescimento ainda é potencialmente um problema . No entanto, pelo lado bom (trocadilho intencional), as telas mini-LED podem ficar mais brilhantes do que os painéis OLED.

Um exemplo acentuado de floração. Editado para maior visibilidade.

Por exemplo, o iPad Pro de 12,9 polegadas pode atingir até 1600 nits de brilho máximo durante a exibição de HDR, enquanto o OLED iPhone 13 Pro pode atingir apenas 1200 nits ao exibir conteúdo HDR.

Quase imediatamente após a revelação de que a Apple estava usando painéis mini-LED de escurecimento local mais avançados no iPad Pro maior, enquanto mantinha o LCD Retina Líquido padrão no modelo de 11 polegadas, analistas especularam que a empresa traria mini-LED para o irmão menor iPad Pro na próxima atualização de hardware da empresa.

Agora, Kuo parece confirmar que o mini-LED será o “foco da linha do iPad em 2022” e além.

Qual Apple iPad é o melhor para você? iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro Por Britta O'Boyle · 5 Outubro 2021

Se o mini-LED chega ou não a modelos de iPad de baixo custo, como o iPad mini e o iPad padrão, ainda não se sabe. No entanto, as palavras de Kuo parecem indicar um impulso para a já grande tela do iPad mini que pode estar à espreita em uma distância não tão distante.