(Pocket-lint) - Um novo relatório sugere que a Apple pode finalmente olhar para abraçar o iPad Pro como um dispositivo nativo principalmente de paisagem.

A mudança deslocaria a câmera frontal e o sensor de ID facial em 90 graus para que os componentes sejam melhor otimizados quando conectados a um fólio de teclado, como o conceituado case Magic Keyboard da Apple.

Os futuros iPads Pro apresentarão um posicionamento horizontal da câmera e um logotipo da Apple colocado horizontalmente na parte traseira. A Apple tornará o modo paisagem o padrão para uso do iPad Pro. Não confirmei se o modelo da próxima geração terá esse recurso, mas está em andamento. - Dylan (@dylandkt) 23 de setembro de 2021

Caso a Apple opte por prosseguir com a revisão, a mudança seria uma concessão formal de que a empresa não mais imagina o iPad de nível profissional como um dispositivo de mídia portátil, mas sim um substituto de laptop mais tradicional baseado nos limites de um teclado e trackpad atemporais configuração.

Todas as evidências apontam para que isso seja verdade, já que depois de anos resistindo, não apenas os nativos de Cupertino finalmente adicionaram suporte ao mouse no iPadOS , mas o adotaram descaradamente com o mencionado case Magic Keyboard - que pode ser visto conectado ao iPad Pro em quase todas as fotos de imprensa que a empresa produz.

O vazador também observou que a mudança também viria com uma rotação do logotipo da Apple na parte de trás, seguindo em linha com o novo sistema de câmera, fazendo com que a máquina parecesse muito mais com um MacBook em vez de um dispositivo com sistema operacional iPad de mão vertical (pense no iPad mini).

Pelo que vale a pena, na parte de trás da capa oficial do Magic Keyboard da Apple, o logotipo da empresa já está em uma posição paisagem.

