O novo iPad mini me entusiasmou novamente com o iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das grandes coisas de estar fora da esfera abrangente do ecossistema da Apple é apreciar as partes individuais do quebra-cabeça, em vez de aceitar o todo.

O novo iPad mini parece uma daquelas peças a serem apreciadas. É justo dizer que o novo iPad mini é uma reformulação radical, uma reformulação que já deveria ter sido feita há muito tempo. Embora muitas versões do iPad já tenham passado, parece que o mini foi deixado nas asas, uma pequena parte do grande show do iPad.

O iPad da Apple não me empolga. Sempre foi muito grande, muito escorregadio, muito parecido com segurar um pedaço de vidro laminado, esperando que ele se quebrasse.

Oh, as pessoas os amam, com certeza. Quase não passa um fim de semana em que um membro da família ou amigo não tenha palavras de júbilo para dizer sobre como eles foram libertados pelo iPad, como ele mudou o mundo do trabalho, a sensação de liberdade que a laje do iPad proporcionou a eles.

(A adulação é quase igualada por relatos de alguma criança sentada, pisando ou deixando cair o dito iPad, resultando em casos - ah, os casos! - então o pequeno Timmy não o quebra de novo.)

O iPad mini, no entanto - ou o iPad mini (6ª geração) para dar a ele seu título real - é algo para se ver. Basta olhar para os modelos anteriores, com seus engastes feios e imutáveis . A última grande mudança no iPad mini foi a introdução do Touch ID no modelo de 3ª geração. Em 2014.

Aquilo foi apenas um botão, enquanto o iPad Pro viu, vejamos, 10 modelos diferentes, em quatro tamanhos diferentes, sem falar que o iPad Air também entrou em ação nos últimos anos.

Então, talvez você possa entender, para alguém que não está impressionado com esses grandes iPads, como esse novo modelo é fundamental. Há um novo design elegante, com bordas achatadas e Touch ID no botão liga / desliga - porque os engastes foram reduzidos, deixando de lado o design da última década.

Há algo de bonito na proporcionalidade dos pequenos tablets, que faz o novo iPad mini 6 estourar. É um tablet de ótima aparência, onde o (s) modelo (s) anterior (es) pareciam incrivelmente cansados e os modelos maiores são apenas, bem, magros.

O novo poder, a tela otimizada, a câmera frontal aprimorada e o fato de ser mais leve do que os modelos mais antigos atraem, mas é difícil ignorar que o preço está subindo também - mas pelo menos parece que você ganha algo por seu dinheiro no iPad mini 6, ao contrário de antes.

Depois, há a outra mudança, a adição do USB Type-C. A Apple destacou isso como sendo ótimo para usar com outros dispositivos como câmeras ou equipamentos de ultra-som portáteis (nicho, não?), Mas na realidade, significa que você pode carregá-lo com o carregador do seu telefone Android.

E o que há para não amar nisso?

