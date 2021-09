Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou hoje um novo iPad mini em seu evento California Streaming em Cupertino, e apresenta um chip A15 Bionic com um design totalmente novo semelhante ao iPad Pro.

Ele será lançado em quatro cores, Silver, Space Grey, Purple e Gold e Rose Gold e terá Touch ID no botão liga / desliga superior em vez do botão Home, que agora foi removido devido ao novo design.

Também finalmente mudando é a porta Lightening arcaica para um slot USB-C muito necessário.

A câmera traseira está sendo atualizada para um sensor de 12 MP com abertura f / 1.8. Na frente, a Apple está dando ao mini o sensor ultra-largo que permitirá suporte ao Center Stage.

O Apple Pencil de 2ª geração também pode ser acoplado magneticamente à lateral do dispositivo, assim como nos modelos mais robustos do iPad Pro e do iPad Air.

Outras atualizações do dispositivo incluem um sistema de alto-falantes estéreo totalmente novo, um novo conjunto de capas Smart Folio finas e a adição de flash True Tone no módulo da câmera traseira.

squirrel_widget_6072223

Melhor tablet avaliado em 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 24 Maio 2021 · Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos com uma variedade de preços

Quanto ao preço, a Apple está começando o iPad mini por US $ 499 nos EUA apenas para um modelo Wi-Fi. Um modelo de celular 5G também será disponibilizado, mas o preço não será revelado até que a Loja Online da Apple seja atualizada após o evento.