Novo iPad faz aparição surpresa durante evento da Apple

(Pocket-lint) - A Apple fez pelo menos um anúncio surpresa durante seu evento de lançamento do California Streaming - um novo iPad já está disponível.

Um novo modelo do Apple iPad padrão foi atualizado com o processador A13 Bionic, oferecendo CPU e desempenho de GPU 20 por cento mais rápido.

Ele também recebe uma câmera ultralarga de 12 megapixels na frente, com o recurso Center Stage do iPad Pro. Isso garante que a câmera esteja sempre voltada para o usuário, mesmo quando ele se move.

Ele funciona em vários aplicativos de vídeo, como o Zoom, não apenas no FaceTime.

O Truetone também foi adicionado à sua tela Retina de 10,2 polegadas, que é a primeira vez para um iPad básico.

Tal como acontece com o modelo anterior, a primeira geração do Apple Pencil é compatível com o novo iPad. A vida da bateria é semelhante - afirma-se que dura o dia todo.

A Apple já abriu pré-encomendas para o novo iPad, com remessa para começar na próxima semana. Custa US $ 329 para a versão básica com 64 GB de armazenamento. As escolas podem comprá-lo um pouco mais barato.

O preço no Reino Unido começa em £ 319 para o modelo Wi-Fi de 64 GB.

Com toda a honestidade, não esperávamos o lançamento de nenhum iPad durante o evento de streaming, apenas iPhones, talvez um novo Apple Watch e AirPods 3. Ainda assim, é uma surpresa muito bem-vinda.

