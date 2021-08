Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores e boatos da indústria têm estado a todo vapor em relação ao Apple iPad mini 6 nos últimos meses, e as renderizações não oficiais agora nos deram nosso melhor olhar sobre as mudanças rumores.

Produzidas pelo artista conceitual Michael Ma e compartilhadas via Behance , as novas renderizações digitais mostram o iPad mini em uma gama de novas cores e com outras mudanças de design que vazaram.

Os últimos rumores sugerem que o tablet será essencialmente uma versão mais compacta do iPad Air de 10,9 polegadas , e pode chegar com uma tela Retina líquida de 8,4 polegadas, engastes finos e uma taxa de atualização de 60Hz.

Após um vazamento recente do chassi do iPad mini 6 , também se espera que as dimensões gerais do dispositivo sejam de 206 x 138 x 6,1 mm, com os acabamentos - conforme mostrado nas renderizações - potencialmente configurados para estar disponíveis em cinza, prata, ouro rosa, verde e azul claro.

Michael Ma

Isso o colocaria em linha com as cores mais recentes disponíveis no iPad Air, se isso acontecesse, embora isso ainda seja menos do que as sete cores de lançamento para o M1 iMac - aquelas que devem cair nos próximos modelos MacBook Pro também.

Como sugerido nas renderizações, o iPad mini de próxima geração também deverá suportar o Apple Pencil de terceira geração. No que diz respeito aos internos, relatórios recentes também sugeriram que o chip A14 de 5 nm da Apple executará o show, com opções de armazenamento disponíveis em 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Claro, também é importante ter em mente que nenhuma dessas informações foi confirmada ainda - e, se a Apple realmente lançar um novo iPad mini neste outono, é muito provável que se desvie um pouco das renderizações e informações que temos agora.

Fique ligado, porém, porque estamos entrando na temporada de anúncios da Apple e provavelmente saberemos de uma forma ou de outra no próximo mês ou assim.