O chassis do Apple iPad mini 6 suporta rumores de mudança de design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple estará atualizando seu iPad mini antes do fim do ano e um chassi vazado apoiou rumores anteriores de que o modelo de sexta geração terá uma atualização de design.

O design do iPad mini não mudou por vários anos, mas os relatórios em torno do iPad mini 6 parecem sugerir que o tablet se afastará do botão inicial do Touch ID sob a tela e o reposicionará no botão liga / desliga, assim como o iPad Air fez em 2020 .

Um vídeo de um chassi de alumínio agora vazou online apoiando esta ideia, enquanto também sugere o reposicionamento dos botões de volume, uma câmera maior na parte traseira, engastes mais finos ao redor da tela e uma construção mais fina em toda a volta.

O vídeo foi publicado originalmente por techordo.com em cooperação com um vazador chamado xleaks7, via PocketNow , e embora sua confiabilidade não possa ser atestada, as informações que ele oferece estão de acordo com relatórios anteriores sobre o iPad mini 6.

Foi alegado que o iPad mini 6 medirá 206 x 137,8 x 6,1 mm, terá uma tela maior do que o iPad mini 5, mas em uma pegada muito semelhante, e será compatível com o Apple Pencil de 2ª geração. Ele também funciona com o processador A14, oferece conectividade 5G e muda para USB Tipo-C.

Você pode ler sobre todos os rumores em torno do Apple iPad mini 6 em nosso recurso de arredondamento separado . Esperamos que seja anunciado por volta de outubro, mas nada é oficial ainda.